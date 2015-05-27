2015/5/27黄金外汇行情解读

投资李哥 15:54 基本面： "汇通网5月27日讯——周三(5月27日)亚市早盘，国际现货黄金徘徊于1187美元/盎司一线，昨日大幅收跌1.66%创四周(4月30日以来)最大单日跌幅，下破千二关口并跌近20美元至1187一线，受技术卖盘、美元走强、强劲美国数据引发加息忧虑的打压。技术面为短期进一步下破打开空间，今日缺乏美国重磅消息，关注G7会议、英国国会大典，或通过影响美元来影响金价表现。 美元兑日元周二攀升至近八年最高水准，且将欧元压低至1.09美元以下，为一个月来首见。投资者对希腊财政危机的担忧，原本已拖累欧元下跌。美元延续始于上周的涨势，当时美国公布核心通胀意外攀升，且美联储主席耶伦称，美联储很可能在今年底前升息。" 技术面： 昨日金价大阴下跌，跌-18.83，跌幅-1.56%，振幅1.82%，金价连续跌破1199.7、1190.66支撑，macd阴柱放量，dif与dea空头走势健康，4小时图金价获得1185支撑，目前运行与1188.74附近，macd返回0轴，macd指标快速修复中，日能重点关注1190的阻力。如能企稳，那么还会有一波反弹1200的可能，否则，如果长时间不破1190，那么将会继续下跌1177寻找支撑。收藏 今日观点： 综上所述，今日1190成为金价是震荡或是单边的门槛，亚盘需要谨慎观察4小时macd形态，欧美盘如果不能站上1190上方，那么可以激进空单操作，目标关注1177、1152。欧美关注1.0928，英镑1.5404附近可以继续做空。 今日思路：阻力位1190.66、1208.87；支撑位1180.39、1177、1170.31、1152.5； 1.黄金1190.66附近不破做空，止损1195看1178.59、1170.34； 2.黄金1170.34不破做多，止损1165看1180.39、1187.44； 3.白银16.76做空，止损16.9看16.67、16.18、15.82； 4.美加1.2388做多，止损1.2323看1.24465、1.2505； 5.美日122.82做多，止损122.51看123.31、123.46； 6.澳元0.7748做空，止损0.7830看0.7601； 7.欧元1.09附近做空，止损1.1032看1.0856、1.0624； 8.英镑破1.5430做空，止损1.5530看1.5245、1.5189； 9.美瑞0.9486做多，止损0.9454看0.9533、0.9589、0.9787； 10.镑日188.78做多，止损188.3看190.1、194.12； 11.欧日133.81附近做多，止损133.51看134.33、135.07； 12.美指97.16做多，止损96.29看98.11、100.39； 本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差