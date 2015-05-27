美国阻止他国参加亚投行？美高官否认

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美国国务院经济和商业事务首席副助理国务卿库尔特·童（KurtTong）刚刚结束其中亚之行，就来到中国谈及亚洲基础设施投资银行（下称“亚投行”）和中国的“一带一路”倡议。
昨日，童在接受《第一财经日报》采访时表示，亚投行需要的，是一个清晰的目标，而不是纠结谁参与，或者谁不参与。
童强调，在此前关于美国阻止其他国家加入亚投行的问题上，他可以澄清消息并不属实。“我就参与美国国务院在这方面工作，我可以说，我们从来都没有告诉任何国家不要来参加亚投行。”
童还表示，坦白来讲，在亚投行这件事上，并不那么需要美国的加入。
美国会否加入亚投行？
童表示，与平时见诸报端不同的是，美国欢迎中方在东亚以及亚太区域参与机构建设。他强调自己可以肯定地说，美国从来都没有告诉任何国家不要参加亚投行。
“我此行同亚投行、中国发改委、外交部讨论了‘一带一路’计划、丝路基金，以及它们在亚太地区经济发展中的角色。”童表示，目前看来，中国的经济力量正向区域经济建设转化。不过，细节都在魔鬼之中，“经济政策重要的都是细节。”
这基本上定调了美国对亚投行的态度，概括来说就是“观测”。
“在亚投行问题上，美国一直问了很多问题，很多问题还急需答案。譬如，如何运行亚投行？将使用什么规则？什么样的经济体可以从亚投行借贷？当然这并不意味着，美国在质疑亚投行的意图。”童说。
在媒体关注的美国未来会否加入亚投行的问题上，童表示：“美国已经存在于世界上很多机构之中了，譬如世界银行等。美国拥有全世界最大的官方开发援助项目（ODA），是不是要再多花一点钱，坦白来说我们还没想好。因为我们已经花了很多了。”
童称，希望亚投行的筹建工作能够顺利进行，但是“应该不会（硬性）要求美国加入”。不过他又说，“这不意味着我们不喜欢亚投行。”
中美将开展新一轮BIT谈判
与此同时，即将在6月下旬于华盛顿举行的第七轮中美战略与经济对话（S&ED）也备受瞩目。
童表示，在经济方面，中美正在就中美双边投资协定（BIT）相关事宜进行沟通，同时也在讨论一些新的合作，譬如中美在第三国进行合作，以及中美在环境问题上进行合作等。
在中美双边投资协定的问题上，童透露，中美之间预计展开新一轮谈判。“下一步美国将按计划接到中国在负面清单方面的提案，我们希望在接到这个提案时有个好消息，“不过我们还是到时再说。”
在2014年的第六轮S&ED中，中美双方承诺进一步加强谈判，同意争取“到2014年末就双边投资协定文本的核心问题和主要条款达成一致意见”，且“在2015年初基于彼此的负面清单计划启动负面清单谈判”。
不过，中国财政部部长楼继伟在2015年4月国际货币基金组织和世界银行春季年会期间表示，美方在负面清单中列举了关键基础设施、重要技术、国家安全三项，但对此均不作定义。在中方在美投资、经营的任何阶段，美国行政当局都有权中止项目，产生的成本由投资人负责。这样的提法增加了中国在美投资的不确定性，中方对此感到“不舒服”。
美方担忧的问题则包括中国相关法律会否影响外资企业在华的工作环境。童表示，当然美国是有对外资的审查制度，但是美国对于国家安全的定义面很窄，美方因此也希望中国的投资环境不要因此产生阻碍。
此前，美国贸易代表迈克尔·弗罗曼曾表示，中美双边投资协定谈判可以在奥巴马总统任期内完成。
昨日，童在接受《第一财经日报》采访时表示，亚投行需要的，是一个清晰的目标，而不是纠结谁参与，或者谁不参与。
童强调，在此前关于美国阻止其他国家加入亚投行的问题上，他可以澄清消息并不属实。“我就参与美国国务院在这方面工作，我可以说，我们从来都没有告诉任何国家不要来参加亚投行。”
童还表示，坦白来讲，在亚投行这件事上，并不那么需要美国的加入。
美国会否加入亚投行？
童表示，与平时见诸报端不同的是，美国欢迎中方在东亚以及亚太区域参与机构建设。他强调自己可以肯定地说，美国从来都没有告诉任何国家不要参加亚投行。
“我此行同亚投行、中国发改委、外交部讨论了‘一带一路’计划、丝路基金，以及它们在亚太地区经济发展中的角色。”童表示，目前看来，中国的经济力量正向区域经济建设转化。不过，细节都在魔鬼之中，“经济政策重要的都是细节。”
这基本上定调了美国对亚投行的态度，概括来说就是“观测”。
“在亚投行问题上，美国一直问了很多问题，很多问题还急需答案。譬如，如何运行亚投行？将使用什么规则？什么样的经济体可以从亚投行借贷？当然这并不意味着，美国在质疑亚投行的意图。”童说。
在媒体关注的美国未来会否加入亚投行的问题上，童表示：“美国已经存在于世界上很多机构之中了，譬如世界银行等。美国拥有全世界最大的官方开发援助项目（ODA），是不是要再多花一点钱，坦白来说我们还没想好。因为我们已经花了很多了。”
童称，希望亚投行的筹建工作能够顺利进行，但是“应该不会（硬性）要求美国加入”。不过他又说，“这不意味着我们不喜欢亚投行。”
中美将开展新一轮BIT谈判
与此同时，即将在6月下旬于华盛顿举行的第七轮中美战略与经济对话（S&ED）也备受瞩目。
童表示，在经济方面，中美正在就中美双边投资协定（BIT）相关事宜进行沟通，同时也在讨论一些新的合作，譬如中美在第三国进行合作，以及中美在环境问题上进行合作等。
在中美双边投资协定的问题上，童透露，中美之间预计展开新一轮谈判。“下一步美国将按计划接到中国在负面清单方面的提案，我们希望在接到这个提案时有个好消息，“不过我们还是到时再说。”
在2014年的第六轮S&ED中，中美双方承诺进一步加强谈判，同意争取“到2014年末就双边投资协定文本的核心问题和主要条款达成一致意见”，且“在2015年初基于彼此的负面清单计划启动负面清单谈判”。
不过，中国财政部部长楼继伟在2015年4月国际货币基金组织和世界银行春季年会期间表示，美方在负面清单中列举了关键基础设施、重要技术、国家安全三项，但对此均不作定义。在中方在美投资、经营的任何阶段，美国行政当局都有权中止项目，产生的成本由投资人负责。这样的提法增加了中国在美投资的不确定性，中方对此感到“不舒服”。
美方担忧的问题则包括中国相关法律会否影响外资企业在华的工作环境。童表示，当然美国是有对外资的审查制度，但是美国对于国家安全的定义面很窄，美方因此也希望中国的投资环境不要因此产生阻碍。
此前，美国贸易代表迈克尔·弗罗曼曾表示，中美双边投资协定谈判可以在奥巴马总统任期内完成。