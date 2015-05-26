疯狂牛市下不要轻易猜顶

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随着行情已经在近期切底摆脱了4000点至4500点一线的宽幅震荡，行情也就再度转向疯狂的强势。截止到今日收盘，股指成功站上4900点上方且剑指上方5000点整数关口一线。如果按照目前这种上涨节凑来看，后市突破5000点整数关口一线压力只是时间问题，并且可以预见这个时间不会等待的太久。如果说用一句话来概括的话，笔者建议对于正处疯狂牛市行情下的市场来说，不要轻易去猜测市场的顶部在哪一个位置。因为市场常常有许多意外的强势出现。
还记得前段时间监管层多次提及市场的投资风险，不断对于两融的控制严加监管，曾经被市场认为是利空可能给上涨行情带来刹车作用，但利空效应很快被消化，随后向上突破4500点。如今市场量价齐升走势稳健，一举向上反弹屡创近期反弹新高攻克4900点一线。行情持续保持强劲的上升势头作用下，行情持续走高可期。
一方面，目前市场整体的投资氛围处于高亢状态。截止今日收盘，四大指数均以大幅上涨报收。其中创业板指数也继续强者恒强创出历史新高。其余指数均表现强劲。同时，题材概念当中，高送转、航空航天、次新股、信息安全、卫星导航、电脑设备等纷纷位居两市涨幅榜前列。截止收盘两市无一板块收绿，当然涨幅最少的分别是大盘蓝筹股，特别是金融股银行、保险纷纷排列涨幅榜最末尾。正是在题材概念股次第开花的背景下，市场投资氛围持续保持在高温态势，有助于股指持续走高。
第二，目前可以发现，随着我国经济增速放缓，市场稳增长举措在进一步强化。特别是管理层在近期持续出台众多的稳定经济增长的举措值得关注。比如中国制造2025战略规划的出台，又比如国务院办公厅日前转发财政部、发改委、人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》，传递出进一步推广政府和社会资本合作模式的信号。加上直接刺激作用下的中国政府26日发表《中国的军事战略》白皮书，强调贯彻新形势下积极防御军事战略方针，加快推进国防和军队现代化，坚决维护国家主权、安全、发展利益。以上相关消息面均对行情起到持续的推进作用。
最后，从技术走势看，行情从前期底部2000-2500点的底部区域突破以来，行情第一波上涨攀升至3000点-3500点，第二波上涨反弹冲击之4000点-4500点，本次反弹已经是迎来反弹行情的第三波。按照波浪理论来说，上涨的第三浪向来是最大的主升浪，所以后市行情存在强者恒强的概率性较高，且进一步上行的相对高点不宜过度去猜测，在行情没有体现出上涨乏力信号之前，均不宜持仓过轻，而应该持股待涨。
还记得前段时间监管层多次提及市场的投资风险，不断对于两融的控制严加监管，曾经被市场认为是利空可能给上涨行情带来刹车作用，但利空效应很快被消化，随后向上突破4500点。如今市场量价齐升走势稳健，一举向上反弹屡创近期反弹新高攻克4900点一线。行情持续保持强劲的上升势头作用下，行情持续走高可期。
一方面，目前市场整体的投资氛围处于高亢状态。截止今日收盘，四大指数均以大幅上涨报收。其中创业板指数也继续强者恒强创出历史新高。其余指数均表现强劲。同时，题材概念当中，高送转、航空航天、次新股、信息安全、卫星导航、电脑设备等纷纷位居两市涨幅榜前列。截止收盘两市无一板块收绿，当然涨幅最少的分别是大盘蓝筹股，特别是金融股银行、保险纷纷排列涨幅榜最末尾。正是在题材概念股次第开花的背景下，市场投资氛围持续保持在高温态势，有助于股指持续走高。
第二，目前可以发现，随着我国经济增速放缓，市场稳增长举措在进一步强化。特别是管理层在近期持续出台众多的稳定经济增长的举措值得关注。比如中国制造2025战略规划的出台，又比如国务院办公厅日前转发财政部、发改委、人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》，传递出进一步推广政府和社会资本合作模式的信号。加上直接刺激作用下的中国政府26日发表《中国的军事战略》白皮书，强调贯彻新形势下积极防御军事战略方针，加快推进国防和军队现代化，坚决维护国家主权、安全、发展利益。以上相关消息面均对行情起到持续的推进作用。
最后，从技术走势看，行情从前期底部2000-2500点的底部区域突破以来，行情第一波上涨攀升至3000点-3500点，第二波上涨反弹冲击之4000点-4500点，本次反弹已经是迎来反弹行情的第三波。按照波浪理论来说，上涨的第三浪向来是最大的主升浪，所以后市行情存在强者恒强的概率性较高，且进一步上行的相对高点不宜过度去猜测，在行情没有体现出上涨乏力信号之前，均不宜持仓过轻，而应该持股待涨。