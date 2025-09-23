稳定获利的秘诀:入场试错，截断亏损，让利润奔跑，一致性执行。









1.入场

入场只是一种试错的尝试，无法保证 100%的准确，这只是交易的开始，相比出场而言并不重要。每一个试图寻找"交易圣杯"的人都在寻找最好的入场规则。

寻求高胜率入场规则是交易中最大的陷阱，基本上所有人都会经历，只有通过这一层，我们才真正进入了投机交易的大门，我们才可以真正开始考虑交易是什么，才会开始建立交易规则来应对市场的不确定，管理风险和收益。









2.止损

为了能在交易市场长期的存活下来,止损必须的和坚决的。控制风险是风险交易的前提主动或被动地承担损失，为的是在不确定的市场上继续发展。









3.出场

不可主动止盈，要想稳定获利，你必须要做到截断亏损，让利润奔跑，必须尽可能扩大利润面，不要错过利润面，不能承担利润回吐，总想着落袋为安，永远只会赚小钱。而你赚的这些小钱长期积累下来，根本没办法覆盖你前面试错的成本，所以最终的结局还是亏损。

交易中，损失必须由自己主动控制，是否能获利取决于趋势的不确定性，所以，交易应该是主动的降低亏损。如此，才有机会积累优势，产生长期稳健的收益。





4交易结果与胜率无关，交易结果是由胜率与盈亏比决定的，如果你的胜率很高，但是平均盈亏比很小，最终也是没办法盈利的。如果你想提高胜率，可以直接放大亏损，但是盈亏比就会变小,你止损一次的金额可能就会吃掉你前面连续赚的几笔小钱,最终还是可能亏损。如果你的每次止损比较小，胜率可能会偏低，但是盈亏比大，盈利一次就会覆盖你前面几次的亏损小钱，最终就有可能是盈利的。

所以，不要被高胜率交易模式所吸引，你应该综合考虑胜率和盈亏比，而且我可以告诉你的是，能长期稳定获利的顶级交易高手的胜率基本上不会超过 50%，大都在 30~40%。也就是说，如果你的胜率超过 50%，那么你的交易水平大概率还是处于新手阶段。









5.资金管理

资金管理是无论我们遇到什么行情，无论我们交易什么样的走势，我们的资金都不会遭受大的损失，都能够很好的活着。只有活着，你才有可能能等来趋势，才有可能盈利。

好的资金管理需要符合你的风险承受能力，有些人可以接受 20%的潜在风险，有些人能接受的最大回撤可以达到 50%，每个人承担风险的抗压能力不同。如果你的仓位让你交易后情绪不稳，焦虑难以入睡，那么你应该做的一件事就是减仓，把风险控制在自己能承受的范围以内。









6.趋势

市场具有不确定性，因此波动和趋势不可预测，谁也没办法知道趋势什么时候会到来，然而，高抛低吸的震荡思维难以控制风险，但追涨杀跌的趋势思维却可以。高抛低吸的震荡思维很难扩大盈亏比，但是追涨杀跌的趋势思维却可以。

所以做交易，趋势跟踪是长期稳定获利的唯一希望。一旦有了趋势，就会吸引更多的人加入到趋势中，趋势一旦产生就很难反转，世间万物，趋势具有强大的力量。









7.逆势

逆势交易很可怕，因为即使你逆势交易了十次，你仍然可以成功，并且获利。但只要你有了逆势思维,就很容易高抛低吸,一旦一波反向行情出现,就有可能让你一次回到解放前甚至爆仓出局。









8 .加仓

加仓的本质就是放大风险，如果你要加仓一定要选择浮盈加仓，也就是说在底仓有盈利的情况下才可以进行加仓，但是大多数人的做法却是选择逆势加仓，当出现亏损的时候，就试图通过加仓来摊低成本。

逆势加仓其实跟逆势交易一样,当反向趋势来临的时候,你的仓位越大,风险也就越大。要让市场告诉你哪个方向是正确的?如果你当下的头寸是亏损的,证明你当初的判断暂时是错误的，那么这个时候你要做的不是加仓，而应该是止损。

所以如果你要加仓，一定要选择浮盈加仓，由于增加仓位意味着增加风险，如果你有浮你的帐户就有了最大的抗风险能力。这个时候你选择加仓才是最稳妥的。盈，





9.预测

预测是可以的，每个人在交易之前本质上都会有对方向有一个预测。但是，如果预测和当下走势相违背，那么你要做的就是果断抛弃你的预测，坚定执行止损。而不是试图通过分析，找到更多的理论来支持自己的预测，妄想市场还会回来，然后选择亏损死扛等待市场变好。

在处理亏损的时候，要牢记规则至关重要。由于大部分所谓的预言都只存在于你的世界在市场面前根本没有什么价值。





10.心态

所有的交易心理交易心态问题,唯一的解决方案是:找出事实真相。如果你找到了真相知道什么是正确的，那么你就会平静地对待交易，就像吃饭喝水一样。

耐心等待属于自己的行情,如果止损也只是因为运气不好而非实力不行,所以不要恐慌。

止损是不可避免的，连续止损也是没办法逃避的，止损本身就是盈利的一部分。

查明交易事实，建立交易体系。如果你的交易系统包含了所有后续市场操作的可能性那么你就没有什么精神上的问题。正如红绿灯，你知道何时停车，何时开车，按规则行驶你就不会胆战心惊，也不存在什么心态问题。

每个人都有心理问题，别想放弃它，要拥抱它，战胜它。只要你适应它，它的影响就会很小。









11.交易系统

你应该把上面提到的所有观点，整合成一个能表达你的想法并且符合你的风险偏好，能够让你一致性输出你的交易逻辑的系统。

没有最完美的交易系统，只有最适合自己的交易系统。如果有了交易系统就能够实现更高的"稳定性"。这就像是交通系统和法律系统，有助于我们更好地生活在不确定的现实世界。

这会伴随你的战斗和杀戳，这会成为你最尖锐的武器，保护你免遭交易之苦，和市场同步，随波顺势。









12.执行

知行合一的关键是你必须真正懂得这一点。投机交易市场几百年，投机交易的原理其实早就已经确定，我们要做的不是创新，而是理解并执行。

对于交易的各个环节，每个人的理解深度是不一样的，你知道并不代表你能做到，如果你不能做到，那你只是表面上的知道而已。所以不要参加任何提升执行能力的课程，也不要浪费太多时间学习如何提高执行能力。在你真正理解了所有交易环节后，执行是自然的。缺少执行就意味着你对交易的认识有漏洞。即便你的系统很好，它也不能正常工作。只有坚定的一致性执行你的交易系统。才可以使你的交易逻辑稳定的输出，通过大数定律，长期下来你才能创造稳定的收益。









13.每单必带止损，亏损死抗必败。









14.轻仓，任何时候都要轻仓，千万不要自以为是发现了什么规律，想短期博大，重仓的结局就是爆仓。

15.一定要认识到走势不可预测，具有不确定性，这才是投机世界的入门，否则你整个交易生涯都会在寻找高胜率入场度过，浪费大把青春。





16.趋势交易策略才能让你长期稳定获利。









17.交易的真相只有一个:一致性的长期执行一套具有正收益预期的交易系统!看起来简单，执行起来并不容易。









18.不要频繁交易，短线交易注定失败，不要日内，日内想稳定获利很难，波段趋势交易才是稳定获利胜杯。









19.不断学习，不断经历，不断提高自己的认知，你会慢慢顿悟各个投机世界的门槛。









20.没有稳定收益前不要全职，以交易为生没那么容易。









21.不要总渴望有一套完美的策略可以适用于市场所有行情，你只能抓住属于自己的，弱水三千，只取一瓢，不要贪心。









22.风险第一，其次才是利润，所有的交易都要考虑最大的潜在风险。

23.任何系统都有连亏的时候，当出现连亏时，你需要对自己交易系统有坚定的信仰，不可因为行情随意改变自己的策略。









24.持续稳定盈利的交易，关键不在于发现某种神奇的方法，某种神奇的圣杯。









25.持续成功的交易是建立在有利的风险管理之上









26.成功的交易都是遵守交易纪律，一致性的执行某些简单的交易规则，大道至简。









27.交易中的人性部分极其重要，交易是反人性的，认识并管理好自己的恐惧和贪婪是持续成功投机的关键。









28.在一段交易时间内，即使多数的交易是亏损的，最终的结果仍有可能是盈利的。只要你能坚持做到截断亏损，让利润奔跑。那么你几波大赚的行情就能覆盖掉那些小亏损。









29.每个成功的交易者都要有属于自己的一套交易系统,为自己提供一种交易过程的框架。









30.技术不重要，重要的是资金管理和心态。