从渠道边界反弹或在平坦部分交易

显然，当市场进入盘整阶段（横盘）时，最好使用改进的入场策略。这种入场的经典策略是从通道边界开仓。可以使用限价单或带有大阴影线穿过通道边界的柱线。然而，现代市场非常嘈杂，因此最好采用有确认的突破。

我的一位客户建议在入场策略中增加一个有趣的变化。让我们仔细看看：我们有一个沿着平均高点和低点构建的通道，并将其扩展至原始宽度的几倍。为了买入，我们希望看到柱状线从下方穿过下轨线，然后立即反转并再次穿过。收盘价高于通道线非常重要。





这种形态的心理特征如下：价格大幅突破支撑位，将小盘股淘汰出局。此时，大盘股有机会在不显著影响价格的情况下增加其目标仓位。此后，市场反转并朝着正确的方向发展。









当然，当市场趋势强劲时，这种入场方法就不准确了。在这种情况下，你只需等待信号线的高点被突破，就能提高入场概率。













以下是我们在前两个屏幕截图中使用的参数：









最后，我想指出的是，通道策略可以有完全不同的变体，甚至应用条件也各不相同。例如，这是由两条不同的移动平均线组成的扩张通道的示意图。波动性的周期性收缩和扩张正是在这里发挥作用的。突破通道是持续的强烈信号。剥头皮策略在通道边界之外也能很好地发挥作用。



