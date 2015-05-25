5到15年内中国将建成发达资本市场

中国证监会国际合作部主任祁斌24日表示，未来五年是中国资本市场实现高质量双向开放的重要窗口期，和成长为世界一流市场的难得机遇期，中国市场的目标应该在未来5—15年内从新兴市场成为发达市场。

2015清华五道口全球金融论坛23日至24日在北京举行，在24日举行的“资本市场创新”分论坛上，祁斌表示，以沪港通为标志，中国资本市场迎来一个开放的新时代，它的主要特点是双向开放，从简单引进来变成走出去，从简单对外开放变成双向开放。

祁斌表示，尽管中国资本市场开放有十几年历史，取得很大成就，但还存在很多不足。第一是资本进入有很多限制和管制，便利性不足。第二金融服务业开放有很大提高空间，比如中国经济跟世界紧密相融，但是投行提供服务远远不够。第三是国际认可度不够，由于市场开放程度和资本便利性等因素，中国市场还没有被纳入全球指数，总体还处在新兴+转轨，和世界一流市场有一定的距离。

祁斌给出的数据显示，目前外国资本只有流通A股的1.69%，而香港市场的比例达到46%，韩国和巴西也达到30%。另外，中美这样全球第一大和第二大资本市场仍是隔绝的，美国市场上中国投资者的比例远低于1.69%，这个趋势是不可持续的，一定会有更多的双向资本流动发生。

祁斌称，新兴市场上升为发达市场，韩国值得借鉴，韩国从引进QFII制度开始开放的进程，用了15年时间成为一个发达市场，中国是新兴市场，中国市场的目标应该在未来5—15年时间内从新兴市场成为一个发达市场。

他强调，未来五年对中国社会和经济是非常关键的五年，经济要实现转型，中国社会要跨越中等收入陷阱，资本市场开放要为这一目标提供推动力，未来五年也是资本市场实现高质量双向开放的重要窗口期和成长为世界一流市场的难得机遇期，我们目前正在制定这样一个战略和路径图。