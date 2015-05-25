5月25日欧元机构观点汇总（亚市）

邦达亚洲

上周五欧元小幅反弹后大幅下挫，时段内欧元区公布的经济数据表现良好曾助使欧元升至日内压力位附近。但随着美国通胀数据的出炉，在美元指数大幅攀升一举突破96关口的施压下欧元跳水逾180点。此外，欧洲央行加速QE的举措和希腊债务忧虑仍未解除也对欧元进行持续施压。今日早间欧元跳空低开，现交投于1.0980附近。因希腊内政部长武齐斯周末强调该国可能无法偿还此后到期的16亿欧元IMF贷款。今日关注1.0900附近的支撑情况，上方压力在1.1050附近。

兴业投资

欧元冲高测试1.20整数关后大幅走软至1.10关口，美国4月通胀向好刺激美联储加息预期升温，盖过了良好的德国一季度GDP及5月IFO商业景气指数对欧元带来的支撑。默克尔、奥朗德和齐普拉斯上周五举行了富有建设性谈话，希腊仍寻求5月末左右达成救助协议。然而，随着下个月5日和19日总计16亿欧元贷款偿还日期的临近，周末希腊官员表示资金已告罄，6月恐无法向IMF还钱，或拖累欧元继续承压。

技术面，日图汇价受5日均线打压明显，隔夜跌破前期区间顶部1.1065一线强支持，或打开进一步下行空间。

关键阻力：1.1030/1.1065/1.1100

关键支持：1.0900/1.0850/1.0800

今日建议：小时图在1.12整数关附近收录流星线后大幅回落，目前依然承压；4小时图维持跌势，短期均线打压明显。操作倾向在1.1030附近做空，止损1.1065，先看1.0900，然后1.0850。

HY MARKETS

欧元兑美元：在1.12下方受阻快速回落，跌破低位整理区间1.1060附近，下行势头猛烈。本周跳空低开回补缺口1.10但缺乏反弹动能，仍倾向于进一步下行。日图受阻于20日均线走低，初步支持50日均线（1.0940），若下破将有望打开更大的下行空间，指向1.08。

环亚策略

上周五美国公布的消费者物价指数好于预期，支撑美元指数走强，欧元兑美元冲高回落，日图收为阴线，汇价跌破日图100均线支撑，技术面看MACD动能柱体仍维持0轴下方放大走势，随机指标下行指示，短线仍有下行可能，阻力位于1.1000关口附近，若回踩不破短线可尝试逢高做空，支撑位于1.0900关口附近，日内主要市场休市，估计汇价维持窄幅波动行情为主。

凯石全球

周五收盘下行至1.1000关口，未来下行需要重点关注此位置得失，今日若开盘继续新低，则日内空单为主，若跳空上涨，日内有望收复此前下行区间。技术上上行承压于1.1180关口。今日美国休市，数据公布甚少，建议区间内短线操作为主，波动幅度并不会大，获利空间维持50点以内即可。

IFX Markets

配合美国经济数据的疲软，4-5月份欧元从1.05顺势反弹上攻，本轮欧元最高高点1.1460 。同上期欧元汇评，笔者并不看好欧元今年有很好的反弹理由。原因是欧元区仍将维持量化宽松到2016年9月，希腊问题老生常谈一直悬而未决，欧元的对手盘美元在今年加息的时间也越来越临近而欧元仍在维持存款利率-0.2%不变等等。

从2015年欧元低点1.04到2015年5月顶点1.1460引出斐波那契下降通道，笔者提示近期欧元的交易策略选择不突破斐波那契23.6%阻力位1.12前提下逢高抛售。下行目标指向1.08位置。

欧元上行阻力位 1.1080 1.1200

欧元下行支撑位 1.0960 1.0800

PIPTRADE

日线图：欧元/美元上周五大幅走低，并跌破了1.1100关口，宣告反弹已经基本结束

4小时图：4小时图欧元/美元继续走低，跌势还没有企稳迹象

1小时图：汇价继续走低，仍维持看跌

综述：欧元/美元持续回落，已经回吐了此前涨势过半涨幅，关注1.0900关口附近的61.8%回撤位