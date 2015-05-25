2015/5/25黄金外汇行情解读

黄金外汇行情解读

投资李哥

2015/5/25 11:04

基本面：

"汇通网5月24日讯——本周(5月18日-5月22日当周)黄金价格回落走软，上周金价最高自1232.22美元/盎司，最低跌至1201.30美元/盎司。上周金价走软，主要因为美国公布的经济数据整体向好，而美联储耶伦指出年内加息的政策也施压金价走低。本周(5月25日-5月29日当周)市场的焦点依然还在美国公布的包括GDP修正值等一系列重要的经济数据。

本周一(5月25日)预计全球金融市场交投清淡，当日亚洲香港、欧洲英国以及美国都因假日休市。亚洲时段，投资者首先关注各个货币对的开盘情况，周末一些重要的消息和事件将会使得相关市场出现跳空的走势。日本方面公布的数据，投资者只要稍加留意即可。欧洲时段，投资者关注来自希腊方面的消息。纽约时段，虽然美国市场休市，但投资者仍然需要留意市场的异常波动，在清淡的交投中，较小的成交量也能引发市场的大幅波动。"

技术面：

上周五的上引线大于下引线的十字阴线，硬是把布林口拉窄了，MA6被拉回到布林中轨附近，macd连续收阴；4小时布林轨道收口，中规下行，macd开始收阴。首先中线周期在没有跌破1130或者升破1233前还继续保持震荡走势，短线日内早盘开盘跳空走低，日内没有重大数据事件，估计行情波动不大。

今日观点：

综上所述，昨日上周五收阴线，金价来到布林中轨附近，今日关注1201的支撑，短期日线级别或许在1201能够获得支撑，万一要是破了，金价有可能回到1177，操作上，尽量以高空为好。

今日思路：阻力位1225.4、1206.48；支撑位1202.72、1201.36、1199.82、1189.35、1177；

1.黄金1206.48附近不破做空，止损1213看1202.78、1199.84；

2.黄金1202.94不破做多，止损1198看1208.04、1213.23；

3.白银17.07做空，止损17.32看16.67；

4.美加1.2276做多，止损1.2254看1.2321、1.2365；

5.美日121.58做多，止损121.35看121.93；

6.澳元0.7847做空，止损0.7895看0.7798、0.7756；

7.欧元1.1111附近做空，止损1.1179看1.1099、1.0908；

8.英镑破1.5446跌破做空，止损1.5530看1.5245、1.5189；

9.美瑞0.9413做多，止损0.9263看0.9499；

10.镑日189.78做空，止损190.86看186.09、185.28；

11.欧日134.31附近做空，止损135.17看134.06、133.29；

12.美指96.14做多，止损95.88看93.36、96.63；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差



