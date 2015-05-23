下半年A股料慢牛前行

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下半年延续慢牛格局
中国证券报：近期大盘持续震荡，权重股和创业板表现分化，原因何在？如何看待下半年行情？
王稹：实际上很多主板权重股已进入中期调整，我们认为在市场情绪仍然正面，同时以创业板为首的成长板块疯涨拉开剪刀差之后，原本主板消息面上的很多负面压力已经被转移。我们认为主板权重股会慢慢聚拢人气，走出市场所期盼的慢牛行情。对于成长板块，我们认为持续快速上涨的政策风险会逐渐提高，投资者在享受泡沫继续扩大的过程中也需要留意系统性风险。
李立峰：造成近期大盘持续调整的因素主要归纳于两个方面：一是前期上涨速度过快，上涨幅度较高，由此市场自身存在着获利盘丰厚所造成的抛盘压力；另外，监管层加强对融资杠杆资金的规范，并且自4月中下旬开始加快新股发行速度，IPO发行由“一月一批”改为“一月两批”，这些均表明了监管层的态度“有意在调控A股上涨的节奏”；权重股和创业板个股表现分化是市场在行业比较后的一种选择结果，即市场目前普遍对宏观经济周期自我循环的启动不抱期望，相反对我国经济结构转型、相关产业改革抱有乐观预期。对于下半年A股行情，我们认为充裕的流动性以及A股市场已经步入“正循环”使得指数仍然具备上行的空间，“牛”市仍在途中，目前谈中期调整为时过早。
黄梓章：对于下半年A股行情，随着经济各项改革政策的落实以及降准降息等货币政策的支持，预计宏观经济将逐步企稳回升，这是支撑中长期牛市的最重要依据。短期来看，股指继续上行必须对获利筹码进行消化换手提高市场持仓成本，以此整固后市上行的基础。而调整可以通过空间或时间两种方式，即短时间内宽幅震荡或是较长时间的缩量震荡来完成，预计下半年在调整后将呈现慢牛走势。指数行至高位，无论从基本面、资金面还是技术面来看，股指都有中期调整需要，但短期调整不改牛市判断。
资金面持续宽松
中国证券报：目前市场资金面多空因素交织日渐复杂，如何看待市场资金面？资金撬动的行情能否持续？
王稹：关于市场资金面，我们认为有三点是投资者需要注意的。首先，现阶段资金市场上的资金非常宽裕，不论是中短期国债利率还是货币市场利率，回落的速度都非常快。从长期资金角度来看，房地产市场中期见顶已经是市场共识，居民资产配置向股票市场倾斜是大势所趋。所以股票市场不缺资金。其次，短期流入流出股票市场的资金流实际上是滞后于市场涨跌的，而不是影响市场涨跌的决定性因素。最后，即便监管层出台一些调控资金流入股票市场速度的政策，其出发点也是为了牛市的可持续性，其影响的也只是阶段性资金边际增加速度的快慢，并不改变资金配置的大格局。
李立峰：站在当前时点上，理应将资金面情况划分为短期与中长期两类。短期来讲，由于近期新股发行数量加快以及市场预期超级大盘蓝筹“中国核电”即将上市，我们预测市场短期资金面可能存在边际扰动情况，大盘蓝筹板块在5月中下旬还是处于震荡，上下空间均相对有限。从中长期趋势来看，我们认为仍将保持非常宽裕的流动性，可预判在未来相当长时间里，我国仍将处于社会融资成本下行通道，降准降息依旧可期，其次居民资产再配置使得大量资金从银行理财产品等搬家到权益类资产的趋势不会发生变化，再则我国管理层积极引入“活水”，包括深港通、A股纳入MSCI指数等预期事件，使得流动性宽裕成为中长期大的环境。因此，我们对A股市场中长期趋势持偏积极观点。
黄梓章：在经济形势未见好转的情况下，资金是本轮行情最主要的推动因素，因此也成为市场各方关注与评论的焦点。但从新股加快审批发行、楼市政策松动和杠杆资金监管升级等政策路径，可见监管层的判断在于当前市场流动性过多，引导资金往各个途径分流。因此完全没必要担忧当前市场资金抽血等因素，更多关注资金的供需平衡点可能在什么位置。随着近期各种政策出台，股市成交量开始有所萎缩，供需差距已经缩小，后续指数很有可能进入监管层期待的慢牛格局。也就是资金推动的行情仍会持续，但指数上行节奏将有所减缓。
精选低估值板块个股
中国证券报：对于当前市场行情，投资者应该如何进行布局？哪些热点或题材值得关注？
王稹：从主题投资角度看，我们相对更看好国企改革和工业4.0对中国经济增长引擎的升级。
我们给投资者三个建议。首先投资者需要降低投资回报预期。随着投资者对于企业乐观前景的预期兑现越来越充分，未来市场波动将会加剧，期望迅速复制过去的市场走势和收益是不现实的；其次，合理使用杠杆。融资炒股是一柄双刃剑，会同时放大投资的回报和损失；最后是适度分散投资，组合投资。一方面可以对冲个股事件造成的波动，另一方面也可以在一定程度上减少赚了指数不赚钱带来的焦躁心理，而往往正是这种心理促使个人投资者过度交易。
李立峰：从历史每一轮牛市演变的情形来看，板块轮动成为牛市最主要的特征。由此，面对当前市场行情，考虑到短期资金面因素扰动，预计大盘蓝筹相对处于不利态势，建议投资者将主要精力放在精选与成长、改革相关个股，比如互联网+、军工、新能源(核能、风能)、新能源汽车等热点或题材；但对于中长期的市场走势预判来看，我们倾向于大盘蓝筹与小盘成长股将呈现“普涨”格局，风格配置上以相对均衡配置为宜。当然，牛市中也存在着阶段性高位大幅震荡的行情，我们认为在市场中长期趋势依旧向上的大背景下，投资者不需要太过于强调某一阶段的得与失，多一份坚定，少一些摇摆，做好自下而上精选个股的投资策略。
黄梓章：当前股指高位震荡反复，权重股整体走弱，创业板屡创新高，估值优势让位成长魅力，但在牛市不改的大格局下，建议投资者重点关注大金融板块，结合估值与成长性，推荐顺序依次为保险、银行、证券，保险行业的成长性最为确定。一季度保险公司业绩集体大涨，保险资产投资领域多元化，都将推升保险板块的估值优势。对于银行板块，房地产调控放松，地方债务置换，将有效提升银行资产质量，6倍的市盈率对场外资金最具估值吸引力；对于热点与题材的把握，建议重点关注新能源汽车产业链。首先鉴于环保、节能状况日益紧迫以及巨大的需求置换空间，新能源汽车行业拥有广阔的市场空间，其次新能源汽车行业后续扶持政策将不断出台。再次新能源汽车板块与软件信息等热门板块对比整体涨幅不大，从创业板等热门板块后续退出的资金也将寻找政策扶持、成长确定、估值便宜的板块。高位震荡区域的投资机会往往是题材股表现更为抢眼，对于估值过高题材股不适合高仓位追涨，反而是耐心持有低估值板块将更为稳健。
近日大盘震荡上攻，市场人气活跃。如何看待下半年A股走势？由资金撬动的行情能否持续？本周财经圆桌邀请招商证券研发中心策略主管王稹、国金证券策略分析师李立峰、中投证券深南大道营业部投资顾问黄梓章三位嘉宾，共同展开讨论。
中国证券报：近期大盘持续震荡，权重股和创业板表现分化，原因何在？如何看待下半年行情？
王稹：实际上很多主板权重股已进入中期调整，我们认为在市场情绪仍然正面，同时以创业板为首的成长板块疯涨拉开剪刀差之后，原本主板消息面上的很多负面压力已经被转移。我们认为主板权重股会慢慢聚拢人气，走出市场所期盼的慢牛行情。对于成长板块，我们认为持续快速上涨的政策风险会逐渐提高，投资者在享受泡沫继续扩大的过程中也需要留意系统性风险。
李立峰：造成近期大盘持续调整的因素主要归纳于两个方面：一是前期上涨速度过快，上涨幅度较高，由此市场自身存在着获利盘丰厚所造成的抛盘压力；另外，监管层加强对融资杠杆资金的规范，并且自4月中下旬开始加快新股发行速度，IPO发行由“一月一批”改为“一月两批”，这些均表明了监管层的态度“有意在调控A股上涨的节奏”；权重股和创业板个股表现分化是市场在行业比较后的一种选择结果，即市场目前普遍对宏观经济周期自我循环的启动不抱期望，相反对我国经济结构转型、相关产业改革抱有乐观预期。对于下半年A股行情，我们认为充裕的流动性以及A股市场已经步入“正循环”使得指数仍然具备上行的空间，“牛”市仍在途中，目前谈中期调整为时过早。
黄梓章：对于下半年A股行情，随着经济各项改革政策的落实以及降准降息等货币政策的支持，预计宏观经济将逐步企稳回升，这是支撑中长期牛市的最重要依据。短期来看，股指继续上行必须对获利筹码进行消化换手提高市场持仓成本，以此整固后市上行的基础。而调整可以通过空间或时间两种方式，即短时间内宽幅震荡或是较长时间的缩量震荡来完成，预计下半年在调整后将呈现慢牛走势。指数行至高位，无论从基本面、资金面还是技术面来看，股指都有中期调整需要，但短期调整不改牛市判断。
资金面持续宽松
中国证券报：目前市场资金面多空因素交织日渐复杂，如何看待市场资金面？资金撬动的行情能否持续？
王稹：关于市场资金面，我们认为有三点是投资者需要注意的。首先，现阶段资金市场上的资金非常宽裕，不论是中短期国债利率还是货币市场利率，回落的速度都非常快。从长期资金角度来看，房地产市场中期见顶已经是市场共识，居民资产配置向股票市场倾斜是大势所趋。所以股票市场不缺资金。其次，短期流入流出股票市场的资金流实际上是滞后于市场涨跌的，而不是影响市场涨跌的决定性因素。最后，即便监管层出台一些调控资金流入股票市场速度的政策，其出发点也是为了牛市的可持续性，其影响的也只是阶段性资金边际增加速度的快慢，并不改变资金配置的大格局。
李立峰：站在当前时点上，理应将资金面情况划分为短期与中长期两类。短期来讲，由于近期新股发行数量加快以及市场预期超级大盘蓝筹“中国核电”即将上市，我们预测市场短期资金面可能存在边际扰动情况，大盘蓝筹板块在5月中下旬还是处于震荡，上下空间均相对有限。从中长期趋势来看，我们认为仍将保持非常宽裕的流动性，可预判在未来相当长时间里，我国仍将处于社会融资成本下行通道，降准降息依旧可期，其次居民资产再配置使得大量资金从银行理财产品等搬家到权益类资产的趋势不会发生变化，再则我国管理层积极引入“活水”，包括深港通、A股纳入MSCI指数等预期事件，使得流动性宽裕成为中长期大的环境。因此，我们对A股市场中长期趋势持偏积极观点。
黄梓章：在经济形势未见好转的情况下，资金是本轮行情最主要的推动因素，因此也成为市场各方关注与评论的焦点。但从新股加快审批发行、楼市政策松动和杠杆资金监管升级等政策路径，可见监管层的判断在于当前市场流动性过多，引导资金往各个途径分流。因此完全没必要担忧当前市场资金抽血等因素，更多关注资金的供需平衡点可能在什么位置。随着近期各种政策出台，股市成交量开始有所萎缩，供需差距已经缩小，后续指数很有可能进入监管层期待的慢牛格局。也就是资金推动的行情仍会持续，但指数上行节奏将有所减缓。
精选低估值板块个股
中国证券报：对于当前市场行情，投资者应该如何进行布局？哪些热点或题材值得关注？
王稹：从主题投资角度看，我们相对更看好国企改革和工业4.0对中国经济增长引擎的升级。
我们给投资者三个建议。首先投资者需要降低投资回报预期。随着投资者对于企业乐观前景的预期兑现越来越充分，未来市场波动将会加剧，期望迅速复制过去的市场走势和收益是不现实的；其次，合理使用杠杆。融资炒股是一柄双刃剑，会同时放大投资的回报和损失；最后是适度分散投资，组合投资。一方面可以对冲个股事件造成的波动，另一方面也可以在一定程度上减少赚了指数不赚钱带来的焦躁心理，而往往正是这种心理促使个人投资者过度交易。
李立峰：从历史每一轮牛市演变的情形来看，板块轮动成为牛市最主要的特征。由此，面对当前市场行情，考虑到短期资金面因素扰动，预计大盘蓝筹相对处于不利态势，建议投资者将主要精力放在精选与成长、改革相关个股，比如互联网+、军工、新能源(核能、风能)、新能源汽车等热点或题材；但对于中长期的市场走势预判来看，我们倾向于大盘蓝筹与小盘成长股将呈现“普涨”格局，风格配置上以相对均衡配置为宜。当然，牛市中也存在着阶段性高位大幅震荡的行情，我们认为在市场中长期趋势依旧向上的大背景下，投资者不需要太过于强调某一阶段的得与失，多一份坚定，少一些摇摆，做好自下而上精选个股的投资策略。
黄梓章：当前股指高位震荡反复，权重股整体走弱，创业板屡创新高，估值优势让位成长魅力，但在牛市不改的大格局下，建议投资者重点关注大金融板块，结合估值与成长性，推荐顺序依次为保险、银行、证券，保险行业的成长性最为确定。一季度保险公司业绩集体大涨，保险资产投资领域多元化，都将推升保险板块的估值优势。对于银行板块，房地产调控放松，地方债务置换，将有效提升银行资产质量，6倍的市盈率对场外资金最具估值吸引力；对于热点与题材的把握，建议重点关注新能源汽车产业链。首先鉴于环保、节能状况日益紧迫以及巨大的需求置换空间，新能源汽车行业拥有广阔的市场空间，其次新能源汽车行业后续扶持政策将不断出台。再次新能源汽车板块与软件信息等热门板块对比整体涨幅不大，从创业板等热门板块后续退出的资金也将寻找政策扶持、成长确定、估值便宜的板块。高位震荡区域的投资机会往往是题材股表现更为抢眼，对于估值过高题材股不适合高仓位追涨，反而是耐心持有低估值板块将更为稳健。
近日大盘震荡上攻，市场人气活跃。如何看待下半年A股走势？由资金撬动的行情能否持续？本周财经圆桌邀请招商证券研发中心策略主管王稹、国金证券策略分析师李立峰、中投证券深南大道营业部投资顾问黄梓章三位嘉宾，共同展开讨论。