2015/5/22 黄金外汇行情解读

黄金外汇行情解读

投资李哥

2015/5/22 15:36

基本面：

"汇通网5月22日讯——周五(5月22日)亚洲时段，投资者可以稍加留意下日本数据，主要关注中国的谘商会领先指标月率，近来中国数据尽数疲软，这也推升了中国央行再度宽松的预期，投资者关注谘商会领先指标数据的好坏。此外，北京时间11点30份左右，日本央行还会公布最新的利率决议，14点30分，日本央行行长黑田东彦还会召开新闻发布会，投资者需要密切关注。

欧洲时段，市场又迎来欧元区一轮密集的数据潮，这些数据中，投资者主要关注德国GDP以及IFO商业景气指数的表现。近来虽然欧洲央行坚定的QE却始终施压欧元，但德国经济数据总体表现却相对良好，如果日内数据不错，那么有望给欧元带来支撑。

纽约时段，投资者密切留意美国季调后CPI的数据，该数据料能影响整个纽约时段的市场走势。在美国数据公布的同时，加拿大方面还会公布通胀和零售销售数据，交易加元的投资者不能忽视。此外，美联储主席耶伦定于北京时间5月23日凌晨1点在罗得岛州首府普罗维登斯发表演讲，不过演讲结束后将不接受记者提问，投资者对她的讲话稍加留意即可。"

技术面：

昨日收阴线，行情走势符合预期，今天的日图MA6与布林中轨还有距离，macd依然看空，由于昨日的阴线和收盘，没有带来金价在1201的企稳，今日还将在1201与1215之间震荡，4小时布林中轨下压，MA6转弱，K图由许多碎线组成，macd阳柱归0，dif与dea看涨，今日周线收盘，预计本周基本收阴了，这样的收盘，对于下一周的上涨可能不利了。

今日观点：

综上所述，昨日虽然收阴线，但没有跌破1201，这可能是空头失败预告，今日也许会继续受到昨日阴线的打压，重点关注1201.2的得失，和空头下行的速度，如果1201不能速破，那么今天又可能会反弹以阳线收盘，到时考虑1201.2附近以1197止损做多。

今日思路：阻力位1225.4、1216.8；支撑位1204.85、1201.2、1198.6、1184.13；

1.黄金1204.82附近不破做多，止损1201看1216.83、1228.84；

2.黄金1202.94企稳做多，止损1198看1217.74、1221.73、1227；

3.白银17.31做空，止损17.4看16.9、16.67；

4.美加1.2212做空，止损1.2254看1.2162、1.2086；

5.美日121.08做空，止损121.5看120.5、120.17；

6.澳元0.7892做多，止损0.7861看0.8010、0.8129、0.8231；

7.欧元1.1102附近做多，止损1.1061看1.1263；

8.英镑破1.5676做多，止损1.5630看1.5814；

9.美瑞0.9368做多，止损0.9314看0.9409；

10.镑日190.01做空，止损190.86看188.39；

11.欧日134.6附近做空，止损135.17看134.06；

12.美指95.41做空，止损95.58看95.02、93.36；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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