21日国内大宗商品涨跌互现

截至收盘，PE期货领涨，主力合约收于每吨9510元，较前一交易日结算价上涨240元，涨幅2.59%；菜籽粕期货领跌，主力合约收于每吨2073元，较前一交易日结算价下跌56元，跌幅2.63%。

具体品种方面，有色金属以收微涨为主：铝期货主力合约收于每吨1.32万元，涨幅0.38%；铜期货主力合约收于每吨4.51万元，涨幅0.38%；铅期货主力合约收于每吨1.33万元，涨幅0.34%；而锌期货主力合约收于每吨1.66万元，跌幅0.3%。

石化类商品涨跌互现：焦煤期货主力合约收于每吨676.5元，涨幅1.81%；焦炭期货主力合约收于每吨910.5元，涨幅1%；动力煤期货主力合约收于每吨430.8元，涨幅0.98%；玻璃期货主力合约收于每吨915元，涨幅0.44%；而纤维板期货主力合约收于每张47.7元，跌幅0.1%；胶合板期货主力合约收于每张110.55元，跌幅0.14%；燃油期货主力合约收于每吨3002元，跌幅1.15%。

农产品中，软商品表现疲弱：棉花期货主力合约收于每吨1.31万元，报价持平；白糖期货主力合约收于每吨5470元，跌幅0.36%。

油脂类商品方面：豆油期货主力合约收于每吨5704元，涨幅0.42%；大豆期货主力合约收于每吨4295元，报价持平；豆粕期货主力合约收于每吨2583元，跌幅1.26%；油菜籽期货主力合约收于每吨4489元，跌幅1.47%。