英国通胀率50年来首现负值

英国通胀率在连续两个月为零后降为负值。英国国家统计局19日发布的数据显示，英国通胀率4月从上一个月的0.0％降至－0.1％，是自1996年有官方数据以来首次出现通缩。根据具有可比性的估计历史数据，这也是英国自1960年以来首次出现通缩，那时通胀率曾降至-0.6%。

导致4月通胀率下降的主要原因是交通运输成本的下降，特别是航空运输和海运费用下降。英国4月交通价格同比下滑2.8%；食品价格同比下滑3%。

数据还显示，4月剔除能源、食品、酒精和烟草等商品的核心消费价格指数同比上升0.8％，这一通胀率低于前一个月的1.0％，为2001年3月以来最低水平；零售价格和上个月一样为同比上升0.9%。

英国财政大臣乔治·奥斯本19日表示，通胀率的下降只是暂时的，通胀数据不应被解读为“具有破坏性的通缩”。他表示，去年以来，油价下跌使英国通胀水平不断走低，低油价带来的生活成本降低可以帮助减轻家庭负担，而且目前工资的平均增长速度也终于开始上升。

英国央行上周发布的通胀报告预测，英国通胀率年内将跌至负值。英国央行行长马克·卡尼预计，通胀率未来数月将持续维持在非常低的水平。但是卡尼强调，导致通胀率走低的因素多为暂时性的，并非因为国内需求疲弱，因此今年通胀应该会逐步向着2%的目标回升。

外界普遍预期在通胀率回升至一定水平之前，英国央行料将不会急于加息，至少到明年才会启动加息。数据公布后，英镑对美元汇率下滑。

一些分析认为，英国通胀率虽然跌至负值，但是要说英国经济陷入通缩还言之过早。通缩一般是长时间的物价持续下滑，但是英国通胀率下滑的趋势可能很快会逆转。同时，适度的通缩在一定程度上可能有助于经济发展。

德勤首席分析师伊兰·斯蒂沃表示，通胀下滑可能将被证明是暂时性的，且有利于经济增长。价格下滑有助于提高消费者的购买力，也有助于帮助利率维持在低点。这看起来更像是温和且有益的通缩，对于消费者和经济增长来说是好消息。

英国央行货币政策委员会前委员安德鲁·桑滕斯也预测，价格下滑趋势不会持续很久。一旦油价下滑的影响减少，未来一年左右通胀率可能回升至1%至2%的水平。随着工资水平的提高，未来通胀水平甚至会超过2%的央行目标。同时，轻度的价格下滑对于经济增长来说有利，可以增加消费者购买力。因此暂时性的轻微通缩对于英国经济将是有利的。

安永会计师事务所统计俱乐部高级经济顾问马丁·贝克预计，英国的通胀率将在今年晚些时候保持在0％至0.5％区间内。

但如果通胀率持续走低，居民将可能推迟消费，进而削弱需求，企业也可能延迟投资，进行裁员，这将对经济增长带来不利影响。

英国影子内阁财政大臣克里斯·莱斯利提醒说：“家庭负担减轻是好事，但是4月的数据显示出全球的趋势，并且也未能改变许多人仍挣扎着在支付账单的现实。”莱斯利还表示，政府必须明确防范商业投资可能延迟而带来的风险，“我们现在需要有效的行动来提高生产率和实现可持续的经济增长，并提高人们的生活水平”。

奥斯本19日也表示：“当然，我们必须对通缩的风险保持警惕，我们的金融体系也具有很多方式来应对这些风险。”



