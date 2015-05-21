2015/5/21黄金外汇行情解读

黄金外汇行情解读

投资李哥

2015/5/21 11:16

基本面：

"汇通网5月21日讯——周三(5月20日)市场的焦点全部集中在美联储晚间公布的会议纪要上，而结果这份纪要并没有给投资者判断美联储政策方向带来太多的指引，在内容上基本符合预期。因此市场的走势依然是对周二欧洲央行加速购债以及希腊债务危机的情绪延续作出的反应。在此影响下，美元指数小幅走高至95.60；欧元兑美元跌至1.11关口。其它市场上，现货金价小幅攀升至1210关口，纪要显示FED对升息态度谨慎；油价因美国原油库存减少而上涨，但供应过剩仍困扰市场。

汇通网5月21日讯——周四(5月21日)亚洲时段，市场可能会对美联储纪要做出进一步的解读，这些解读将会指引早间市场走势方向。此外，对于日本公布的制造业PMI数据，投资者稍加留意即可。主要关注中国公布的汇丰制造业PMI预览值，该数据将会对澳元走势带来重要影响，如果数据向好将支撑澳元，反之打压澳元。

欧洲时段，投资者密切留意欧元区方面公布的一系列制造业PMI数据，其中最为重要的当属德国制造业PMI，数据向好支撑欧元，反之打压欧元。

另外，投资者还需要关注英国公布的季调后零售销售以及CBI工业订单差值两项数据。近来良好的英国数据和通胀走高的预期使得英镑较其它非美更为强势，日内英国的这两项数据的好坏也会对英镑产生重要影响。同时，英国央行副行长康利夫的讲话投资者也需要留意。

纽约时段，市场又迎来美国公布的一系列重要的经济数据，其中包括当周初请数据、谘商会领先指标以及成屋销售，这些数据总体上的表现将直接影响美元晚间走势的方向，投资者应该密切关注。"

技术面：

昨日由于市场对美联储利率决议的猜测，不敢走出太多的动态，日线以长下引线的小阳线收盘，收盘结果表明，市场波动大，态度谨慎，日线MA6下拐，布林中轨上走，上行角度不大，macd阴线连续，4小时布林中轨下走，MA6反弹力度偏弱，布林轨道开口向下，K线排列偏空，macd弱势阳线。

今日观点：

综上所述，昨日没有全幅反弹，而以阳十字类型线收盘，由于没有触碰日线中轨，结合4小时K线结构，今日还将可能下行试探1201，而后市走势重要关注今明两市交易情况，如果能够价格偏升，那么后市还有上行空间，否则，后市将陷入中线震荡格局。交易需要谨慎，仅以短线参与。

今日思路：阻力位1229.3、1217.74；支撑位1206.45、1201.2、1198.6、1184.13；

1.黄金1206.243附近跌破做空，止损1210看1201.2、1198、1184；

2.黄金1202.94企稳做多，止损1198看1217.74、1221.73、1227；

3.白银17.31做空，止损17.4看16.9、16.67；

4.美加1.2212做空，止损1.2254看1.2132、1.2086；

5.美日121.18做空，止损121.5看120.17；

6.澳元0.7892做多，止损0.7861看0.8010、0.8129、0.8231；

7.欧元1.1102附近做多，止损1.1061看1.1263；

8.英镑1.5486做多，止损1.5404看1.563、1.5773；

9.美瑞0.9368做空，止损0.9407看0.9237；

10.镑日188.61做空，止损189.19看187.09；

11.欧日134.26附近做多，止损133.9看135.45、136.6；

12.美指95.25做多，止损95.01看97.02；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差



