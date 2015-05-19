希腊局势现积极进展 股指大涨1.62%

北京时间5月19日消息，周一，持续拖延的希腊债务危机又有积极发展，加上欧元兑美元汇率的弱势表现，都帮助欧股市场在全天交易中上涨，欧股指数收高0.41%。

泛欧道琼斯指数周一收于398.09点，上涨了0.41%。该指数多次出入小幅上涨和下跌区间，医疗保健板块最终领涨。

希腊股指在午盘之后逆转走势上扬，帮助泛欧道琼斯指数稳定了涨势。希腊本地日报To Vima的报道称，欧盟委员会主席容克已经向希腊政府提交了一份新的提案，希望打破债台高筑的希腊政府及其国际债权人之间的僵局。

雅典综合指数随后立即翻红，最终大涨1.62%，收于825.10点。欧元银行希腊和比雷埃夫斯银行分别涨7.69%和6.98%。希腊两年期国债收益率则是自盘中高位回落，最终有2.1%的涨幅至22.53%。

希腊股市在早些时候曾有较大跌幅，国际货币基金组织幕僚层的一篇报告称，如果没有进一步的财政援助，希腊政府可能无法在6月时候偿还一笔15亿欧元（17.1亿美元）的债务。

Ava交易公司的首席市场分析师纳伊姆·阿斯拉姆（Naeem Aslam）在周一的报告中写道，希腊债务问题依然是市场的“一个痛脚”，困扰大家的问题包括，“当他们完全没有现金可用，需要把国库掏空来支付账单的时候，这个国家将如何继续存活”。

虽然希腊问题的隐忧继续存在，投资者们也对周四的制造业和服务业采购经理人指数5月初值报告的结果有所期待。纳伊姆·阿斯拉姆说，“大家希望看看欧洲央行的量化宽松到底有什么样的效果，很明显，从上周公布的数据来看，这一措施对国内生产总值数据是有相当大影响的。”

在此之前的周三，美联储将会公布最近一次决策例会的会议纪要。

欧元汇率也在周一的时候多次出入上涨和下跌区间，早些时候有1.1454美元的盘中高位，随后跌至1.1354美元。欧元兑美元汇率在上周晚些时候突破1.14美元关口，是2月以来的首次。更弱势的欧元有助于欧洲企业的出口，它们的产品和服务在以美元定价的时候将显得相对便宜。

主要区域指数中，法国CAC 40指数周一涨0.37%，收于5012.31点；德国DAX 30指数涨1.29%，收于11594.28点；英国富时100指数涨0.12%，收于6968.87点。

其他区域指数中，意大利富时MIB指数周一跌1.17%，收于23198.10点。能源巨头埃尼集团跌3.19%，意大利国家电力公司跌0.3%，眼镜供应商陆逊梯卡跌1.36%。

其他个股走势，周末版泰晤士报的报道称，一组来自欧洲和美国的财团正在考虑对英国工程行业软件供应商剑维集团公司提出收购报价，后者股价大涨8.99%。

由于油价的下跌和也门及利比亚产量的关停，奥地利石油和天然气公司OMV集团第一季度净利大幅下降46%，股价大跌8.3%；国际海事卫星组织宣布全球快讯系统（Global Xpress）第三颗卫星的发射时间将推迟，可能对2015财年收入和利润数字有负面影响，股价在周一跌2.86%。