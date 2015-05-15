交易员致美联储：请接着忽悠！

美联储，你接着忽悠市场为今年加息做准备吧！不过，市场已经不买账了。

昨日联邦基金利率期货显示，交易员们认为到今年12月联邦基金利率仅0.3%，为今年以来最低的预期值，约为美联储3月会议上给出的预测值的一半。

市场基本上认为，美联储说要加息是在唬人。交易员们认为，美联储官员不可能做到在今年加息的同时，不干扰债市和股市。

欧洲太平洋资本(Euro Pacific Capital)首席执行官、有华尔街预言家之称的彼得·席夫(Peter Schiff)上周四就表示：

若美联储真的要加息，股市(点位)将比现在低很多。

这也是我认为美联储不会加息的原因，因为耶伦(美联储主席)不希望股市下跌。经济的虚假复苏是基于资产泡沫的，美联储不会有意去刺破泡沫的。

因此，美联储将被迫选择，是造成又一次更加广泛的市场暴怒(上次是“缩减暴怒”(taper tantrum))，还是向交易员们屈服，将处于历史低位的利率维持更长时间？

投顾公司Bianco Research主席Jim Bianco在一封邮件中告诉彭博新闻社，“美联储最后更有可能向市场让步，而不是在市场未对加息进行定价之际'与之火拼'”。美联储仍然认为低利率“是有益的，并且不想让过去几年的努力付诸东流。”

加息时点

但是，这不意味着美联储官员们会放弃任何喊话的机会。

亚特兰大联储研究主管David Altig周三在马德里接受采访时表示，“感觉加息最可能是在夏末的某时，可能性要大于初夏，不过初夏也不能完全排除。”、

周二，旧金山联储主席John Williams说，美联储加息的决定有可能在任何一次会议上敲定，而他本人对6月份政策会议采取的态度是“等到时候再看”。

纽约联储主席William Dudley同一天说的话，对交易员而言更为强硬：美联储开始动手后，将带来一种“制度变化”并搅动市场。担任联邦公开市场委员会(FOMC)副主席的Dudley表示，开始加息的时间仍不确定。

尽管全球债券市场5月份损失了数千亿美元，但短期债券收益率却没有太多改变，这也是投资者并不认为美联储会很快收紧政策的又一个迹象。美国两年期国债收益率已经从4月30日的0.57%下降到了0.55%。

实际上，交易员不买美联储的账与近期差强人意的经济数据关联很大。

令失望的经济数据

周四美国劳工部数据显示，美国4月PPI环比下降0.4%，预期增长0.1%；4月PPI同比下降1.3%，创五年最大降幅。

周三的数据显示，美国4月零售销售环比增长0.0%，预期增长0.2。据此，瑞士信贷分析师将美国二季度GDP预期从3.2%下调至2.6%，巴克莱也将美国二季度GDP增长预期从3.0%下调至2.6%。

4月末公布的美国3月PCE物价指数环比增长0.2%，符合预期。美国3月个人收入环比零增长，预期增长0.2%。美国3月个人支出环比增长0.4%，预期增长0.5%。

这些数据都暗示目前美国通胀压力依旧疲软，美联储在加息上不会“操之过急”。