开户热情持续高涨 A股现“新进老退

“85后和90后来开户的太多了！”华南一位证券公司客户经理对《第一财经日报》称，最近超过一半开户的都是年轻人。

A股半年多以来的牛市行情，赚钱效应催促股民跑步进场，这在历史上每个牛市都是如此。这批新生力量最大的不同，当数“90后”的登场，尽管对大多数90后来说，进场的资金量并不算大，不过汇聚起来的洪流足以继续推动牛市向前，市场不断创新高。

相比之下，看着直线飙升的开户数，以及散户的蜂拥进场，某些老股民已经嗅到了牛市末期的“烧焦味道”，相当一部分已经彻底离场，或者集中资金做打新股；牛市至此，新股民的进取和老股民的谨慎，那么到底谁才会是最终赢家？

新股民激进

中登公司数据显示，5月4日到8日的一周开户数是244万户，较4月份高位一周超过400多万户有所回落，不过依然维持高位。

“接近最高点的时候追高买了南北车，真的欲哭无泪，被迫止损了！”广州一位90后股民称。事实上，相对于这位90后还能够严格执行止损策略，更多的90后脑海里似乎都没有止损的概念。

“既然牛市继续，我就采取笨办法，个股也没有问题的话，我就不会减仓，而且只要可以融资就不断加仓。牛市大方向不变，就算有调整也没有必要减仓下来，也不用止损，融资额度很紧张，卖了很可能就融资不回来了。”北京一位88年出生的股民称。

到目前为止，这位北京85后股民并没有尝试到“不止损”的苦。

他告诉记者，从2014年初抓到一只入股游戏公司的大牛股，两周之内暴涨50%多，资产一下子也翻了一倍多。现在拿着一些医药股和“互联网+”概念的，因为大牛市以及不断加仓，不到一年半之间，回报率到现在已经超过10倍，这让很多有经验的老股民都汗颜。

“对于85后和90后新股民来说，最大的问题是他们根本没有经历过牛熊周期，也对资本市场缺乏认识和畏惧，他们一般不看基本面，经常盲目追高，他们大量涌入，最终的结果肯定是很多人都做了炮灰，最终只是时间问题。”华南一位基金经理向《第一财经日报》记者称。

老股民日趋谨慎

而与新股民的激进风格相比，则是不少老股民表达了对市场的谨慎。

一位在4月底之前已经基本清仓，并且专注于“打新股”的老股民告诉记者，“我上一次卖出股票的时候，接盘的很多人都是几手或者一两手的接盘，这都是些什么人啊？这本身就表明市场已经很危险。”

川财证券认为，新开户情绪高涨，与2005年~2007年牛市发生情况很类似。无论是新开户股票账户还是基金账户数在本轮的牛市中不断地刷新前期高点，呈现一个爆发式增长的态势。与2005年到2007年牛市过程中发生的情绪一致。情绪的高涨和市场的牛气几乎同步，但是从结构上来说有更值得玩味的地方。

“牛市中，股票开户数量会先于基金开户数量创新高。在最近的开户数据中，日均股票账户开户数已经超过2007年。未来股票和基金开户情况的关系会类似2005年到2007年牛市中发生的那样。”川财证券称。

数据显示，从单月开户数来看，2007年8月，暴涨犹如火山喷发，一个月有892万人进场。“很多人开始坐不住了，一些不喜欢股票的人开始冲进场内。”上述老股民称，到了2007年9月，开户数回落到726万，10月到590万。

“牛市不言顶，暂时没必要考虑点位，总在担忧中上升，现在继续满仓操作。”上述北京85后股民称。

上述华南基金经理认为，2015年4月是一个开户高峰，而前一个高峰是2014年12月；在2007年的时候，5月和9月同样是两个很明显的开户

高峰期，如果5月和6月新开户的人数有所减少，投资者就要有所戒备了；不过现在的宏观经济数据不算好，央行[微博]连番降息降准，这跟2007年多次加息的情况很不同，这次牛市到底最终如何推进，也不好预计。