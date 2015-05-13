"乐观"的黑田东彦：经济正在步入增长轨道 通胀亦将回升

日本央行行长黑田东彦表示，经济正在逐步走出衰退，但他也承认去年上调消费税对经济成长的冲击要大于最初预期。

“(去年4月消费)税上调的冲击的确大于预期，”黑田周三对议会表示。“但经济正在转向正增长，物价面临的压力从4月起将消失，”他并补充说，受央行2013年大规模刺激措施的激励，经济正维持着成长的动能。

去年经济衰退部分是因为政府在4月将消费税率由5%调升至8%，目前经济正在走出衰退，但民间消费动能不足，因薪资成长未能跟上生活成本的上升。

不过内阁府周三公布的调查显示，4月服务业景气判断指数升至53.6，为连续第五个月上升，为经济带来一线曙光。一项衡量展望的指标也连续第五个月改善，部分零售商表示，海外观光客消费热情高涨。

路透调查显示，日本1-3月当季经济料连续第二个季度录得温和增长，受出口和企业投资提振；若果真如此，则显示经济从去年上调消费税后出现的衰退中稳步复苏。

日本央行上月维持货币政策不变，尽管央行同时还调降了物价预估，因油价下滑以及消费疲软导致通胀停滞，进一步远离央行的2%通胀率目标。

黑田重申央行观点，即日本有可能在下一财年的上半年左右达成2%通胀目标，因为经济持续温和复苏。日本的下一财年始于明年4月。

“经济中的闲置产能大致已经消失，”他表示。黑田再次重申，日本有必要采取措施以弥补千疮百孔的财政。

他曾呼吁把上调消费税作为恢复日本财政状况的关键手段之一，但这次他给予淡化处理，表示要由政府和议会决定，什么样的政策组合能最大限度地降低日本的巨额公共债务。