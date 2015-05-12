官方重磅数据或暗示A股未来方向

周二创业板再次大涨成为多头先锋，甚至对主板也形成了带动作用。而创业板之牛，真相就在深交所披露的一份数据中；且这份数据与历史特征极相似，很可能暗示A股的未来方向！

昨日官方的一组数据称：在创业板屡创新高的背后，新股民成为生力军，而老股民则早已“避险”离场。例如，个人投资者4月净买金额1313.12亿元，比3月增加105.6%，新股民的净买入额是开户5年以上老股民净卖出额的8倍！这似乎不符合“理性”。

但事实上，类似一幕在07年大牛市中也出现过。当年3、4000点附近，许多老股民纷纷离场，甚至某“私募教父”也高调清盘旗下基金。但A股却并不理会，继续上攻。如今，大盘又来到4000点附近，部分投资者又开始恐高了。但敢于打开想象空间的，或并不是那些备受多年熊市压抑的老股民，而是新生代生力军。如果历史重演，是否也意味着A股尚处于山腰位置呢？这值得深思。

对此，我们广州万隆认为：无论是从客观经验、或行为分析中的反身性理论来看，越是有投资者理性恐高，那么越可能不是顶。更何况，这是一轮带有国家意志色彩的牛市，只要政策激活资本市场、支持经济转型的目标尚未完成，那么上涨的“任务”也就未完成，则大格局依旧看涨；而近期，证监会、央行等罕见联手护盘，更说明上涨趋势未变。

因此，在上行大格局未变、而每日又超2百股涨停的行情下，投资者不妨多一份进取，那么离抓住涨停就更近一步！除了我们上周五《国家队被曝出反常动作》中指出的涨幅不大、后续利好有望频出的互联网++、大数据、与创新相关的滞涨股、产业资本运作的小盘新兴产业股之外可重点关注外，主板中的一带一路、国企改革等政策受益股也有望逐步调整到位。下一轮涨停潮正在酝酿中，投资者应抓紧时机挖掘！(来源：广州万隆)

关注4400点区域压力 巨震难免

盘面简述：

两市午后开盘震荡上扬，涨幅进一步扩大。盘面上，公交板块领涨，涨幅接近6%，券商股积极做多，大涨力挺指数。截至发稿，国金证券一度涨停，山西证券、西部证券等多股涨幅逾3%。涨幅近4%。军工、园区开发、包装印刷等板块涨幅居前。有色、饮料制造成为两个飘绿的板块。

消息面，消息称划转国资充实社保已入实施阶段；创业板市值破五万亿机构认可上行逻辑；国务院：促进展览业改革发展配合一带一路战略；油价3连涨：汽柴油每升涨0.19和0.21元；中国核能大会将召开；20大房企前4月销售仅9家上涨；大智慧重组湘财证券中止；20只新股19日起陆续申购。

没有不涨不跌的市场，连续两日普涨后，市场确实面临着大分化的风险，而第二批新股抽血达3万亿，或让短期股指再临新一轮巨震。分析认为，管理层近期收缩伞形信托、券商对两融保证金比例上调，不少大市值股票折算率被降至零，这直接导致大市值品种吸引力下降，造成沪市量能百点反弹中量能稍显不足，而无量反弹往往不牢靠，新股抽血自然令大盘再生变；创业板则近期涨幅巨大、且市盈率罕见超过百倍，且创业板类大市值品种近期也频频被爆炒，短期面临获利回吐压力，A股新一轮巨震在所难免。

【观点】收评：创业板或调整 新一轮巨震在所难免

华讯财经认为，两市高开，沪指高位震荡，创业板冲破3200点，从技术面来看，沪指收复10日线，KDJ指标金叉，短线反弹，空间上首先关注4400点区域压力。创业板再创3234.10点历史新高，短线涨幅过大，警惕天量震荡。早盘大盘主要呈现震荡格局，早盘收出十字星，在此位置调整概率加大。而创业板今日冲高回落，监管层的注意力目前全部在创业板，在连续两日的疯狂之后，创业板主力定然会选择出逃进入调整，从而迎合监管层的情绪，创业板早盘留下长上影线，危险十分突出。近期主板震荡上行，稳固牛市格局，而创业板亦将减慢上涨势头，注意回避风险，故创业板调整或将到来。

在具体的操作策略上，可以关注前期跌幅较大的绩优股，最好是收盘价已经站稳20日均线，而且有量能配合的个股。具体可以关注大消费、环保、医药等年后涨幅相对落后的板块。逢盘中急涨，要理性对待，切莫盲目追高。对于一带一路及国资改革这两条中长线投资主线，我们要一如既往的重视，逢低吸纳！