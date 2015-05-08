根据多家社会机构的预测，油价在下周二将迎来“三连涨”，涨幅预计在260元/吨，测算到零售价格93号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别上调0.19元和0.22元。分析师认为，油价反弹大幕已经开启，并有望在下半年实质性走强。

下周将迎“三连涨”

自4月25日进入本轮计价周期以来，虽然初期在供应过剩担忧加重预期下，国际原油价格震荡下行；但是接下来因库存下降、美元大跌、利比亚出口受限以及沙特上调官方售价，导致原油期货价格急剧上涨。

目前来看，社会机构对油价“三连涨”的预测基本一致。

根据卓创资讯模型预测，若原油维持当前价格，变化率将维持上涨局面，国内成品油最终上调幅度或将超过260元/吨。而国际油价的持续反弹，直接促成本轮发改委调价落实。

安迅思表示，若国际原油价格震荡走稳，5月12日零时（下周二）国内汽柴油零售价涨幅预计在260元/吨，测算到零售价格93号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别上调0.19元和0.22元。

卓创资讯分析师张斌表示，一旦本次调价落实，将是自2014年7月份开始“13连跌”之后的首次“三连涨”。经测算，累计上涨幅度约为680元/吨。自四月份开始，国内油价也告别了5元时代，正式回归6元时代。

油价反弹大幕开启

值得注意的是，从去年6月份开始就跌跌不休的原油价格有望迎来转机。“短期国际油价将继续攀高，阶段性的回调属于正常现象，但是大方向逐步看涨的观点不变。”卓创资讯如此预计。

同时，国金证券分析师刘明远也表示，石油需求即将进入旺季，供需基本面好转；地缘冲突刺激油价，沙特连续上调官价。尽管伊朗问题和高库存仍会给油价带来阶段性震荡，但总体看，油价反弹大幕已经开启，并有望在下半年实质性走强。

但是，安迅思高级研究员梁丹认为，从供需基本面上看，供应过剩格局仍没有改善，目前美国原油库存仍处于历史高位，需要市场缓慢消耗，且一旦伊朗重返市场，原油价格将立即下跌。

这意味着，伊朗原油入市将有可能继续打压国际原油价格，在目前原油产量及美元指数水平下，国际油价反弹的空间不是很大。