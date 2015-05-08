下周股市三大猜想及应对策略
分析与预测

下周股市三大猜想及应对策略

8 五月 2015, 14:05
rufiya yusupova
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　大势猜想：大盘三连跌之后终于有企稳态势

　　实现概率：75%

　　具体理由：今日早盘三大股指全线大幅高开，之后创业板带头再度创出历史新高，主板则跟随创业板企稳上涨。在连续暴跌三日之后，今日终于迎来花开之日，打新资金回流，市场赚钱效应再度突出。

　　板块热点看，创业板再度大幅上涨，题材股纷纷爆发。国产软件、移动支付、计算机应用、网络安全等创业板个股居多的板块均出现暴涨现象。二三四五中科金财安硕信息任子行北信源京天利等概念股均牢牢封死涨停板。而证券、银行则成为了今日走势最弱的板块。但市场普涨行情是主旋律，板块热点突出。

　　消息面，人民日报暴跌后再度发声：管理层治理旨在慢牛，长牛势头未变。大盘在经过三连跌之后终于有企稳态势，从官媒发布的消息可以看出态度的转变，机构主力明智的选择市场调整来对A股新股民进行风险的教育从而避免了证监会出高压政策。明智的抉择有利于A股后市的可持续发展，在调整过后，大盘依然会继续走强。

　　技术面看，今日早盘大盘收出高开小阳线，企稳态势明显。昨日深成指领先沪指率先企稳，今日中字头止跌，沪指也迎来了反弹。而创业板则继续猛攻，再度创出历史新高，市场短期恢复活力，但主板或在企稳之后有震荡调整走势，近期收复失地稍许牵强。下周需注意创业板3000点关口的阻力！

　　总体来看，A股三连跌之后在今日迎来企稳态势，早盘再度冲击4200点。而中字头的企稳是今日沪指反弹的一大关键因素，市场自动调整很好的配合了证监会要求的慢牛行情，牛市还会继续进行，步伐将会放慢，把握市场节奏成为胜利关键。

　　应对策略：调整是为了更好的上涨，可继续布局低估值和本轮行情中滞涨的板块和个股。

　　主力猜想：热钱出逃！3000亿美元撤离中国

　　实现概率：80%

　　具体理由：有外媒报道称，当中国人此前还沉浸在金融市场狂欢之时，国际资金就悄悄地以至少十年来最快的速度撤离了。

　　苏格兰皇家银行首席中国经济学家Louis Kuijs预计，在截止3月的六个月内，总计有3000亿美元左右的资金离开了中国。投资公司Deltec International甚至认为，撤资规模要超过这一数字。

　　这是一次历史性的逆转。无论对中国国内还是国际热钱来说，中国此前都看起来是个极好的交易市场。这个国家拥有持续升值的货币和持续上涨的股市。如今，中国似乎没有以往那么诱人了。股市涨得太高，投资者担心已经没有多少上行空间了，人民币也在2013年末以后就变得忽上忽下、摇摆不定，大幅放缓的经济增速和下行的房地产市场导致坏账甚至是债务违约。反腐也给这个国家的一部分经济带来寒意。

　　如果这一趋势持续，中国央行就将陷入两难境地。中国可以通过加息来吸引部分热钱留驻境内，但却需要依赖降息来刺激经济增长。华泰证券经济学家俞平康认为，短期内可能将再度降息。

　　有乐观观点认为，中国官方外汇储备下降反映出欧元贬值的影响。中国的银行业持有的外汇储备实际是在增加。资本外流还没有达到危机水平，中国严格的货币管控仍然有效。中国官方外汇储备在去年六月到今年三月间累计下降2600亿美元。

　　一些国际基金经理对中国股市再度上涨持悲观情绪。荷兰基金管理公司NN Investment Partners新兴市场高级策略师Maarten-Jan Bakkum认为，中国投资者对国内金融体系的脆弱性重视不够。“尽管境外投资者在退出这个市场，但中国投资者似乎忽略了一天比一天大的风险。中国人的集体记忆中，根本不存在政府失去对经济的控制、并犯下重大政策错误的事情。”

　　汇丰银行驻香港亚洲经济研究部门联合负责人Frederic Neumann表示：“我们看到的资金流出事实上反映出对中国经济稳定性的怀疑。如果中国一切安好，你会购置房产、买进股票，或者将钱存入银行，因为中国境内的回报仍高于海外。”

　　金融市场的资金外流也很明显。英国《金融时报》本周报道，中国股票基金在今年头三个月遭遇国际投资者近20亿美元的资金流出，使这一资产类别可能出现连续第五年净撤资。资金流出主要发生在欧洲注册、但在国际上销售的跨境基金。

　　据数据提供商晨星（Morningstar）的数据，他们在2014年从大中华区股票基金撤走了44亿美元，今年第一季度进一步撤走了18亿美元。

　　外媒也提及，摩根士丹利周四将MSCI中国指数（MSCI China Index）评级从增持下调至持股观望，称由于股价飙涨、盈利能力降至2009年以来最疲弱水平，中国股市已变得昂贵。中国股市近日的戏剧性表现推动绝对和相对估值恶化，技术面也已严重超买。

　　中国官方承认资本流出，但否认资本外逃。国家外汇管理局国际收支司司长管涛在4月27日举行的一季度外汇收支数据发布会上表示，当前确实存在资本流出的现象，不过资本流出属于意料之中的调整，不能简单等同于违法违规和隐秘的资本外逃。

　　管涛还指出，这种调整是可预期的，反映了市场主体顺周期的财务运作；这种调整是可解释的，资本流出的主要渠道仍然是藏汇于民和债务去杠杆化；这种调整是可承受的，当前外汇市场运行依然平稳且总体符合调控和改革目标。

　　应对策略：出国外资金的出逃在一定程度上也提示了A股的风险，因此投资者在享受股市暴涨的盛宴时也应该留一份警惕。

　　热点猜想：农业部将加快推动农业电子商务的发展

　　实现概率：75%

　　具体理由：5月8日从农业部网站获悉，2015中国电子商务创新发展峰会7日在贵阳市开幕，农业部将发展农业电子商务列为20项重点工作之一，将加快推动农业电子商务的发展。同日农业部在浙江省遂昌县召开全国信息进村入户试点工作推进会，强调要把信息进村入户打造成"互联网+”行动计划在农村落地的示范工程。

　　在全国信息进村入户试点工作推进会上，会议指出，"互联网+”代表一种新的经济形态，孕育无限可能，未来农业物联网、大数据、信息服务将涌现出新的企业和产业。会议还强调要把信息进村入户打造成"互联网+”行动计划在农村落地的示范工程，重点做好公益服务上线、推进电商进村、创新信息监测预警方式、完善市场化运营机制等8项重点工作。

　　在中国电子商务峰会上，农业部介绍了农业电子商务发展情况和今后发展重点。农业电子商务是电子商务的重要组成部分，预计2014年交易额达到1000亿元以上，继续保持翻番增长的速度。农业电子商务的快速发展，不仅对农产品流通、消费带来了深刻的变革，而且加速了互联网与农业生产经营管理服务各领域的全面深度融合，必将重塑农业的产业链、价值链、供应链，为农业现代化发展注入新元素、增添新动力。

　　应对策略：相关概念股如农产品、大北农新希望大华农金正大辉丰股份诺普信史丹利新都化工等值得关注。

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