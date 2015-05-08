下周股市三大猜想及应对策略

大势猜想：大盘三连跌之后终于有企稳态势

实现概率：75%

具体理由：今日早盘三大股指全线大幅高开，之后创业板带头再度创出历史新高，主板则跟随创业板企稳上涨。在连续暴跌三日之后，今日终于迎来花开之日，打新资金回流，市场赚钱效应再度突出。

板块热点看，创业板再度大幅上涨，题材股纷纷爆发。国产软件、移动支付、计算机应用、网络安全等创业板个股居多的板块均出现暴涨现象。二三四五、中科金财、安硕信息、任子行、北信源、京天利等概念股均牢牢封死涨停板。而证券、银行则成为了今日走势最弱的板块。但市场普涨行情是主旋律，板块热点突出。

消息面，人民日报暴跌后再度发声：管理层治理旨在慢牛，长牛势头未变。大盘在经过三连跌之后终于有企稳态势，从官媒发布的消息可以看出态度的转变，机构主力明智的选择市场调整来对A股新股民进行风险的教育从而避免了证监会出高压政策。明智的抉择有利于A股后市的可持续发展，在调整过后，大盘依然会继续走强。

技术面看，今日早盘大盘收出高开小阳线，企稳态势明显。昨日深成指领先沪指率先企稳，今日中字头止跌，沪指也迎来了反弹。而创业板则继续猛攻，再度创出历史新高，市场短期恢复活力，但主板或在企稳之后有震荡调整走势，近期收复失地稍许牵强。下周需注意创业板3000点关口的阻力！

总体来看，A股三连跌之后在今日迎来企稳态势，早盘再度冲击4200点。而中字头的企稳是今日沪指反弹的一大关键因素，市场自动调整很好的配合了证监会要求的慢牛行情，牛市还会继续进行，步伐将会放慢，把握市场节奏成为胜利关键。

应对策略：调整是为了更好的上涨，可继续布局低估值和本轮行情中滞涨的板块和个股。

主力猜想：热钱出逃！3000亿美元撤离中国

实现概率：80%

具体理由：有外媒报道称，当中国人此前还沉浸在金融市场狂欢之时，国际资金就悄悄地以至少十年来最快的速度撤离了。

苏格兰皇家银行首席中国经济学家Louis Kuijs预计，在截止3月的六个月内，总计有3000亿美元左右的资金离开了中国。投资公司Deltec International甚至认为，撤资规模要超过这一数字。

这是一次历史性的逆转。无论对中国国内还是国际热钱来说，中国此前都看起来是个极好的交易市场。这个国家拥有持续升值的货币和持续上涨的股市。如今，中国似乎没有以往那么诱人了。股市涨得太高，投资者担心已经没有多少上行空间了，人民币也在2013年末以后就变得忽上忽下、摇摆不定，大幅放缓的经济增速和下行的房地产市场导致坏账甚至是债务违约。反腐也给这个国家的一部分经济带来寒意。

如果这一趋势持续，中国央行就将陷入两难境地。中国可以通过加息来吸引部分热钱留驻境内，但却需要依赖降息来刺激经济增长。华泰证券经济学家俞平康认为，短期内可能将再度降息。

有乐观观点认为，中国官方外汇储备下降反映出欧元贬值的影响。中国的银行业持有的外汇储备实际是在增加。资本外流还没有达到危机水平，中国严格的货币管控仍然有效。中国官方外汇储备在去年六月到今年三月间累计下降2600亿美元。

一些国际基金经理对中国股市再度上涨持悲观情绪。荷兰基金管理公司NN Investment Partners新兴市场高级策略师Maarten-Jan Bakkum认为，中国投资者对国内金融体系的脆弱性重视不够。“尽管境外投资者在退出这个市场，但中国投资者似乎忽略了一天比一天大的风险。中国人的集体记忆中，根本不存在政府失去对经济的控制、并犯下重大政策错误的事情。”

汇丰银行驻香港亚洲经济研究部门联合负责人Frederic Neumann表示：“我们看到的资金流出事实上反映出对中国经济稳定性的怀疑。如果中国一切安好，你会购置房产、买进股票，或者将钱存入银行，因为中国境内的回报仍高于海外。”

金融市场的资金外流也很明显。英国《金融时报》本周报道，中国股票基金在今年头三个月遭遇国际投资者近20亿美元的资金流出，使这一资产类别可能出现连续第五年净撤资。资金流出主要发生在欧洲注册、但在国际上销售的跨境基金。

据数据提供商晨星（Morningstar）的数据，他们在2014年从大中华区股票基金撤走了44亿美元，今年第一季度进一步撤走了18亿美元。

外媒也提及，摩根士丹利周四将MSCI中国指数（MSCI China Index）评级从增持下调至持股观望，称由于股价飙涨、盈利能力降至2009年以来最疲弱水平，中国股市已变得昂贵。中国股市近日的戏剧性表现推动绝对和相对估值恶化，技术面也已严重超买。

中国官方承认资本流出，但否认资本外逃。国家外汇管理局国际收支司司长管涛在4月27日举行的一季度外汇收支数据发布会上表示，当前确实存在资本流出的现象，不过资本流出属于意料之中的调整，不能简单等同于违法违规和隐秘的资本外逃。

管涛还指出，这种调整是可预期的，反映了市场主体顺周期的财务运作；这种调整是可解释的，资本流出的主要渠道仍然是藏汇于民和债务去杠杆化；这种调整是可承受的，当前外汇市场运行依然平稳且总体符合调控和改革目标。

应对策略：出国外资金的出逃在一定程度上也提示了A股的风险，因此投资者在享受股市暴涨的盛宴时也应该留一份警惕。

热点猜想：农业部将加快推动农业电子商务的发展

实现概率：75%

具体理由：5月8日从农业部网站获悉，2015中国电子商务创新发展峰会7日在贵阳市开幕，农业部将发展农业电子商务列为20项重点工作之一，将加快推动农业电子商务的发展。同日农业部在浙江省遂昌县召开全国信息进村入户试点工作推进会，强调要把信息进村入户打造成"互联网+”行动计划在农村落地的示范工程。

在全国信息进村入户试点工作推进会上，会议指出，"互联网+”代表一种新的经济形态，孕育无限可能，未来农业物联网、大数据、信息服务将涌现出新的企业和产业。会议还强调要把信息进村入户打造成"互联网+”行动计划在农村落地的示范工程，重点做好公益服务上线、推进电商进村、创新信息监测预警方式、完善市场化运营机制等8项重点工作。

在中国电子商务峰会上，农业部介绍了农业电子商务发展情况和今后发展重点。农业电子商务是电子商务的重要组成部分，预计2014年交易额达到1000亿元以上，继续保持翻番增长的速度。农业电子商务的快速发展，不仅对农产品流通、消费带来了深刻的变革，而且加速了互联网与农业生产经营管理服务各领域的全面深度融合，必将重塑农业的产业链、价值链、供应链，为农业现代化发展注入新元素、增添新动力。

应对策略：相关概念股如农产品、大北农、新希望、大华农、金正大、辉丰股份、诺普信、史丹利、新都化工等值得关注。