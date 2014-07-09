2014年7月9日黄金外汇行情解读

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本文观点:最近走势摆明了是在搭建1318震荡平台，今日还是难以摆脱1308一带的再次整固，高空低多仍然是今日主要思路。

市场分析：

20140710 --- 中国 北京 中美第六轮战略与经济对话第二天(最后一日)。美国财政部长杰克卢、国务卿克里、中国国务院副总理汪洋和国务委员杨洁篪将出席。 02:00 美国 华盛顿 美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布6月会议纪要。 02:30 英国 伦敦 欧洲央行行长德拉基主持意大利著名经济学家托马索·帕多阿-斯基奥帕(Tommaso Padoa-Schioppa)纪念演讲活动。 07:00 澳大利亚 悉尼 澳洲联储支付政策主管Mark Manning在2014年全球投资者/ISF悉尼会议上发表讲话。 19:00 英国 伦敦 英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议第二天(最后一天)，并将于北京时间19:00公布利率决议。

盘面分析：上周收小锤子阳线，MA6上穿MA26，macd阳线，dif与dea看多，日线长十字阳线，ma6向ma26靠近，自从6月19日大阳拉升后，金价已经在1308-1333区间震荡13个交易日，macd阴柱有所缩短，dif与dea继续下走，四小ma26走平，ma6与嘛6纠缠，一副明朗的震荡待突破的格局，借助周线指引，空单要小心，尽量避开操作。

操作思路：上方阻力位在1323、1332、1372下方支撑1311.5、1308.9、1298.89。

1. 1323遇阻做空止损1326看1318.9.86、1312.34。

2. 1310下方做多，止损1307看1315、1318、1323。

3. 白银20.9附近做多，止损20.7看21.66、24.54。

4. 澳元0.9405附近做多,止损0.9396看0.9484。

5. 美日101.34附近做多止损101.20看102.57、103。

6. 美加1.06642做多止损1.0619看1.0672、1.0834。

7. 欧美1.3606做多止损1.3578看1.3675。

8. 英镑1.7142附近做空，止损1.7150看1.7110、1.6962。

9. 美瑞0.8930附近做空止损0.8955看0.8916。

10. 美指80.35附近做空止损80.79看79..82。

11. 美元对人民币6.20做多止损6.15看6.23。