黄金外汇行情解读

2015/5/1 10:34

基本面：

"汇通网5月1日讯——周四(4月30日)在本周美联储决议之后，市场的焦点重新集中到美国的经济数据上来。虽然良好的初期数据使得市场对于美国劳动力市场的情况有所改观，但综合看，美国经济数据总体依然是好坏参半，美指延续了此前跌势，本月大跌3.7%，创下四年来最大月度跌幅。于此同时，黄金市场却并没有因为美指下跌而受到支撑。以良好初请数据为导火索，黄金市场短短1个多小时内，遭遇天量的卖盘打压，金价因此重创，大跌2%。其它市场上，欧元兑美元维持震荡上行，受良好经济数据支撑；油价周四上涨，油价录得六年来最大月度涨幅，不过市场分析认为涨势仍然可能遇阻。

本周初请失业金人数表现大幅好于预期，能更好衡量就业市场趋势的四周均值表现也十分抢眼；表明3月非农就业人数的下降可能只是天气原因造成的异常，佐证美国就业市场正在不断改善，且在未来一段时间内此种强劲态势可能持续。

市场较为关注的当周初请数据显示。美国4月25日当周首次申请失业救济人数26.2万人，创2000年4月15日以来最低，预期29.0万人，前值29.5万人修正为29.6万人。"

技术面：

昨日再度金价下跌，导致月线收出长上影的十字阳线，MA6上行角度增大，布林口收缩，macd连续疲弱阳线，说明长期趋势在筑底多头正在蓄力。但是本周目前的长上影阳线显示上攻布林中轨1206失败，中期走势还是偏空；日线图本周一开始走出左右对称结构，可以理解为吞没组合。今天收周线，今天的走势对下周影响较大，或许能给下周做指引。目前短期仍然属于震荡。

今日观点：

综上所述，日内震荡，关注1179的支撑，不破做多，跌破做空；

今日思路：阻力位1195、1210.6支撑位1179.5、1160.75；

1.黄金11181附近不破做多，止损121175.6看1195.07、1195.9、1210.79；

2.黄金跌破1181做空，止损1183.09看1160.67；

3.白银16.16做多，止损15.8看16.56、16.85；

3.美加1.2041做多，止损1.1944看1.2134、1.2388；

4.美日119.61做多止损119.16看120.7；

5.澳元0.7885做空，止损0.7924看0.7776、0.7724；

6.欧元1.1182附近做多，止损1.1036看1.1264、1.1346；

7.英镑1.5326做多，止损1.5286看1.5516；

8.美瑞0.9331做多，止损0.9302看0.9450、0.9570；

9.镑日183.38做多，止损182.35看184.19、185.10；

10.欧日133.51附近做多，止损133.09看134.46、135.36；

11.美指94.33做多，止损93.70看95.33、96.23；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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