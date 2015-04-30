黄金外汇行情解读

2015/4/30 9:43

基本面：

"汇通网4月30日讯——美联储(FED)周三(4月29日)结束为期两天的货币政策会议，宣布维持联邦基金利率在0-0.25%不变，一如市场预期。美国联邦公开市场委员会(FOMC)在决议声明中表示，增幅放缓、就业温和增加、劳动力闲置问题较上次决议鲜有变化。

美国商务部周三稍早公布的数据显示，美国2015年年初经济几乎没有增长——第一季度实际国内生产总值(GDP)年化季率初值仅增0.2%，较市场预期的增长1.0%严重缩水，更遑论第四季度终值增长2.2%。

美联储决议声明就此指出，2015年经济开局缓慢在一定程度上系临时性因素所致。

美联储认为，通胀率仍然低于目标，一定程度上表明能源价格偏低，相信短期仍然如此。

美联储重申会在劳动力市场进一步改善、且有理由相信通胀率会朝着2%通胀目标回升的情况下加息的立场，并重申经济和就业市场仍然接近平衡的看法。

美联储决议声明发布之后，外媒提供的数据显示，美国联邦基金利率期货仍然押注美联储会在2015年12月份或2016年1月份开始加息。

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技术面：

由于昨天的下跌，至少确认了区间的震荡还在继续，短期上行空间有限，1214可以认为是短期的顶，疲弱的macd告诉我们振幅在减少。4小时图显示，MA6拐头向下，离布林中轨还有空间，macd阴柱在拉长，亚盘金价将继续走低。

今日观点：

综上所述，1210.6成为短期顶部，今日偏空震荡，关注1200的支撑力度，一旦击破，将回到1179.53；

今日思路：阻力位1224.9、1218.6、1215、1210.6支撑位1200、1195.07、1179.53；

1.黄金1207.7附近不破做空，止损1210.6看1200.1、1195.07、1179.53；

2.黄金不破1195.06做多，止损1191.09看1210.67；

3.白银16.56做空，止损16.8看16.16、15.65；

3.美加1.2041做空，止损1.2090看1.1944；

4.美日118.81做多止损118.56看119.7；

5.澳元0.8012做空，止损0.8072看0.7876、0.7724；

6.欧元1.1128附近做空，止损1.1186看1.0922；

7.英镑1.5426做空，止损1.5496看1.5176；

8.美瑞0.9371做多，止损0.9342看0.9470、0.9570；

9.镑日183.08做多，止损181.95看184.09、185.10；

10.欧日132.11附近做多，止损131.80看132.86、133.6；

11.美指95.13做空，止损96.00看94.33；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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