2014年10月3日黄金外汇行情解读

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本文观点:数据前的震荡老样的走法，周二周三的姐妹线，被周四的十字星减少了许多说服力，只有等待数据带出行情，破了周阻力1221方向就会有可能逆转，下破1206日线阻力，顺势看空。

市场分析：【欧洲央行宣布本月启动债券采购】欧洲央行在周四结束10月决策会议，欧央行行长德拉吉宣布，会从本月晚些时候开始采购贷款担保债券，并在2014年的最后三个月中购买银行贷款打包而成的所谓资产担保证券，预计会对欧央行的资产负债表造成“规模可观的影响”。

【拉加德：IMF将在下周调降全球增长预期】国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德周四表示，基金组织会在下周发布的报告中再次降低对全球经济增长前景的预估，并称经济复苏依然是“脆弱，不平衡以及充斥着风险的”。

【俄罗斯央行5月以来首次入市干预以支持卢布】媒体周四文章称，俄罗斯央行正式入市干预以支持卢布汇率，是央行5月以来首次采取这类行动，不过在当日市场操作结束之后，2014年以来表现最差货币之一的卢布，再度扩大了早前跌幅。

【普京承诺将帮助受制裁企业和银行】俄罗斯总统普京周四表示，俄罗斯政府将会向受西方制裁影响的企业提供帮助，并且将会提高俄罗斯国内银行的资本。

【美联储前主席伯南克申请贷款遭拒 调侃市场太谨慎】美联储前任主席伯南克周四表示，抵押贷款市场的状况还是太紧张，甚至连他都很难为自己的住宅抵押贷款申请到再融资

盘面分析：月线收盘光头光脚中阴线，跌幅85美金，macd下降为0，dif与dea死叉，周线ma6扩大与ma26的距离，连续三周的窄幅震荡勾搭下跌平台，macd虽有上升，可是dif与dea，目前还保持下行走势，日线ma6与ma26近似平行下行，昨日长上引线的阴十字有继续下跌的指引作用，macd下降，dif与dea在上升，形成了背离，4小时的ma26走平，ma6缠绕ma26，dif下穿dea。

操作思路：综上分析，结合周三周四的数据推断，趋势继续偏空，但是这个月的非农与上个月的非农结果有可能雷同，上方阻力1219.87、1229.46、1237.63下方支撑1204.69、1192、1182。

1. 亚盘不破1209做多，止损1204，看1215、1219、1229。

2. 欧盘不破1219做空，止损1223看1209、1204.

3. 美盘不破1237做空，止损1241看1204、1192、1182，

4. 美盘不破1204做多，止损1200看1213、1219，

5. 白银17.27附近做空，止损17.32看14.62

6. 美加1.1141做多，止损1.1087，看1.1275。

7. 美日108.23做多，止损107.38看110.65。

8. 澳元0.8743做多，止损0.8666看0.8976。

9. 欧元1.2684做空，止损1.2714看1.2584。

10. 英镑1.6155做空 ，止损1.6205，看1.6050.

11. 美瑞0.9538做多，止损0.9488看0.9750。

12. 美元兑人民币6.16做空，止损6.17看6.12。

13. 美指85.55做多，止损85.25看86.28。