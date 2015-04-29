黄金外汇行情解读

2015/4/29 14:07

基本面：

"汇通网4月29日讯——周三(4月29日)市场迎来本周市场的高潮，美联储将在晚间公布利率决议。亚洲时段，日本休市，预计市场波动比较有限。北京时间周四凌晨2点钟，美联储将会公布最新的利率决议，投资者需要密切关注。如果有敞口头寸的投资者，甚至需要定下闹钟。本次决议没有耶伦的发布会和最新的经济预期，同时市场预期本次决议美联储不会升息，所以投资者重点还是关注决议中美联储的委员们对于未来政策走向的看法，以及对于美国经济现状的描述。本次决议将会给下次6月份决议美联储是否决定升息提供更多的线索。

"

技术面：

昨日金价继周一走势，继续拉高至1214.99，但是未至1217，最后收盘1210附近，日线呈中阳线，macd连续放阳，结合周线区间来看，金价还有上冲1225的动能，那么今天1210.6就是关键，4小时k线走势与macd走势背离，这样一来，亚盘时间就不会有太多动静。

今日观点：

综上所述，今日黄金日亚盘会对昨日的冲高进行消化整理，日内关注1210.6，是否支撑住，若果支撑有效，后期震荡周期会延长，如果支撑不住，行情将回落震荡。

今日思路：阻力位1224.9、1218.6、1215支撑位1210.6、1195.07、1179.53；

1.黄金1210.59附近不破做多，止损1207看1214、1219、1225；

2.黄金跌破1210.6做空，止损114.99看1195.07；

3.白银16.56做空，止损16.8看16.16、15.65；

3.美加1.2103做空，止损1.2174看1.2013、1.1923；

4.美日118.81做多止损118.56看119.7；

5.澳元0.7850做多，止损0.7834看0.7908；

6.欧元1.0953附近做多，止损1.0925看1.1510；

7.英镑1.5229做多，止损1.5196看1.5380；

8.美瑞观望；

9.镑日181.56做多，止损181.47看182.36、183.21；

10.欧日130.1附近做多，止损129.96看131.17；

11.美指96.18做多，止损96.00看96.87；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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