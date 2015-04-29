欧美逼近下一个空方堡垒 美日将决定后市方向

欧元过去几个交易日的行情一改早先疲态，使得短线空头损失颇重。与此同时，美日缺乏方向性的走势也让投资者颇费思量。

荷兰国际集团(ING)则认为，欧元的空头氛围略有改善，但上方阻力将很快彰显空方实力，美元/日元表现相对沉闷，不过只要不收复50日均线，市场就依然延续弱势。





日线图显示，欧元/美元在突破50日均线1.0887后积攒了新一轮上冲的动能，暗示未来数个交易日内涨势仍有望延续。

不过我们认为，短线升势将在下一个空方堡垒初遭遇阻击，料1.1030-1.1045一线的抛压颇重。

长线上，欧元/美元正处在更大级别整固模式中，1.0450/1.0150为箱体的底部区域，1.1490/1.1660则涵盖顶部。总而言之，我们将短期汇率的评级从“下跌”上调至“中性”。

美元/日元方面，荷兰国际集团认为，长线来看，汇价仍处在116.25-121.50的整固区间内。该行写道：

在这一价格带中，汇价陷入了更为狭窄的118.30-120.50范围内沉闷整固。

短期来看，一直延续至118.30的抛盘压力将限制汇价向上，只要汇价不能收复119.83，那么市场就依旧保有下行倾向。

北京时间7:27，欧元/美元报1.0970，美元/日元报118.81。