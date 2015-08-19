万亿资本逃离新兴市场 是金融危机时的两倍

在过去13个月里全球新兴市场国家资本外流规模达到近1万亿美元之巨，这一数字相当于此前全球金融危机时的两倍，而当时受到危机影响投资者对于发展中国家的投资信心大幅萎缩。

资本大量外流引发了市场对于新兴市场国家经济发展状况的担忧，如今这些国家正承受着经济发展减速和货币贬值的双重压力。新兴市场国家在全球经济舞台的角色已经从“发动机”变成了“拖油瓶”。

有分析人士指出，新型市场国家资本外流或因为人民币的意外贬值而加剧，而美联储可能将在年内实施的加息政策也会对上述现象产生触动。

NN投资合伙人公司（NN Investment Partners）高级新兴市场战略师马特恩-让 巴库姆（Maarten-Jan Bakkum）在接受记者采访时表示：“新兴市场国家资本外流的情况还远未结束。”当投资者、企业、金融机构以及其他资本持有者将资金转移至国外时便形成了资本外流，这一现象对于资本流出国的货币将产生下行影响。

根据NN投资合伙人公司对官方公布数据和预测数据进行整合之后的结果，在截至今年7月的13个月月时间里，全球19大新兴市场国家总净资本流出规模达到9402亿美元，而2008年至2009年间上述国家三个季度的总净资本流出金额仅为4800亿美元。

在全球金融危机之后的六年时间里，新兴市场国家吸引大量外资进而成为全球经济复苏的助推器，然而眼下近万亿美元资本外流的现实意味着新兴市场国家的作用发生剧烈的反转。

根据NN投资合伙人公司公布的数据，自2009年7月至2014年6月，19大新兴市场国家净资本流入规模达到2万亿美元。

新型市场国家资本外流也引发了恶性循环的后果，新兴市场国家货币兑美元汇率下滑，导致前者进口受到冲击而国内消费需求锐减。根据凯投宏观（Capital Economics）公布的数据显示，今年6月全球新兴市场国家进口规模同比下跌13.2%。

凯投宏观分析师尼尔-谢阿瑞因（Neil Shearing）在接受记者采访时表示：“新兴市场国家进口额下跌反映出国内需求的减少，而资本外流也削弱了国内消费力，而商品价格下跌对于那些以商品生产为主要经济来源的国家又是当头一棒。至少在目前看来，新兴市场国家资本外流的情况还远未触底。”

重振新兴市场

在全世界舞台上，巴西、智利、印度、卡塔尔、中国和泰国都是核心的新兴市场国家。

当地时间8月18日，新兴市场国家货币汇率再次面临沉重压力。此前有市场交易员判断，人民币的意外贬值已经破坏了全球货币市场的稳定。与此同时，上证综指和深成综指分别出现6.1%和6.6的跌幅，由此导致外界对于中国政府振兴经济的信心遭遇巨大打击。

法国兴业银行伯纳德-波日格（Bernd Berg）在接受记者采访时表示：“新兴市场国家货币眼下正面临最猛烈的风暴。新兴市场国家经济疲软极有可能在全球引发恐慌情绪。相比于中国等新兴市场国家经济增长乏力的状态，发达国家经济增长即使动力强劲也为无济于事。”

尽管外界对于中国经济前景感到担忧以及土耳其、俄罗斯、巴西和马来西亚国内政局紧张削弱了市场信心，但是有关对于美联储在年内实施加息的预计依然能够帮助美元在面对发展中国家货币时保持坚挺。

当地时间8月18日，土耳其里拉贬值1%,而俄罗斯卢布在本周内也经历了较大跌幅，上述两国货币价值也因为两国国内的政局的不稳定而受到牵连。就在同一天内，受铜价和油价下跌的影响，智利比索和哥伦比亚比索汇率也分别出现跌幅。

为应对市场变化，中国政府对人民币汇率政策做出了调整。有市场分析师表示，中国经济发展以及货币汇率的波动将会影响亚洲领国的货币价值，包括马来西亚林吉特、韩国韩元以及台湾地区新台币可能都会出现贬值。