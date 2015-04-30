希腊违约不一定会导致退欧 但或会出现其他六种情况

分析师们表示，虽然由于希腊迟迟未与国际债权人达成协议，希腊在未来几周无法按期还款的风险上升，但这不一定会导致希腊违约或退欧，至少不会导致希腊立即违约或退欧。

欧元区一些官员也暗示过上述可能性，其中欧洲央行(ECB)的康斯坦西奥(Constancio)则对欧元区立法者表示，希腊违约并不意味着希腊就必须放弃欧元区成员国的身份；欧盟经济事务专员莫斯科维奇(Moscovici)也排除了对希腊采取“B”计划的可能性。

汇丰银行(HSBC)和美银美林(BofAML)的分析师表示，希腊可以知道六月底才达成协议，届时救助展期计划将到期。

而以下是希腊最有可能发生的几种情况：

一，希腊出现现金短缺

现在还不明确希腊是否能从地方政府筹集足够的资金来支付其5月需付款项。此外，外媒报道，希腊本月还需要额外的4亿欧元来支付薪资和养老金。

美林美银的分析师在报告中写道，五月中旬对找到解决希腊问题的方法来说，可能是“关键时刻”，因5月11日将举行欧元区集团会议，并在之后希腊需偿还国际货币基金组织(IMF)的贷款。

汇丰银行策略师表示，在征集地方政府的资金后，希腊可能会有足够的资金来偿还5月12日到期的IMF贷款，而最难解决的难题是6月20日所需支付的款项，届时欧洲央行所持有的希腊债券已到期。

法国巴黎银行(BNP)的分析师表示，唯一能确定的是，希腊将无法偿还欧洲央行7月到期的债券和利息。

二，希腊“软违约”

假如希腊政府在财政目标上采取合作态度，希腊有可能在国际债券的默许下违约。

美银美林分析师表示，关键的问题是，若无法按期偿还IMF的贷款，可能会使得国际债权人对希腊的紧急流动性援助(ELA)暂停。

欧洲央行则可能对希腊的违约行为“睁一只眼闭一只眼”，而国际债权人对希腊的容忍度则取决于政治上的发展状况。

三，欧洲央行暂停对希腊提供ELA

汇丰银行的分析师写道，如果希腊未能按期偿还欧洲央行的贷款，欧洲央行更有可能暂停对希腊提供ELA。

瑞银集团(UBS)分析师写道，欧洲央行切断对希腊提供ELA可能会是希腊退欧的最快途径。

四，希腊实施资本管制

如果欧洲央行选择对限制对希腊的ELA，可能会刺激希腊政府实施资本管制来阻止存款进一步外流。

但这也不会导致希腊退欧，不过由于希腊实施了资本管制措施，希腊政府无法偿债和希腊经济恶化的状况可能会持续好几个月的时间。

五，希腊打白条

最终希腊政府可能需要引入并行货币，如打白条，来用于某些某些需支付的款项。

美银美林分析师，这可能仅给希腊提供一个过渡性方法，因打白条其也有其自身的问题，如在希腊以外的地方无法合法使用，且可能会导致资本外流。

六，希腊举行新的大选，或全民公投

随着时间推移，一直无法解决希腊问题可能会给希腊政府大量压力，并最终举行新的大选，或是至少就是否留在欧元区举行全民公投。

花旗集团(Citigroup)表示，如果政府推动的话，选举可能还会加速到来。希腊总理齐普拉斯曾表示，希腊选民可以就是否赞成某项违反其结束紧缩财政政策承诺的协议来举行公投。