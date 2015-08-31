黄金笑看Fed官员激辩 重磅非农将亮相“超级周”

国际现货黄金周一(8月31日)亚市盘初微幅下跌至1130美元附近，上周尽管全球金融市场剧烈震荡，但黄金并未持续获得避险的青睐而出现回落，但最终仍收在1132美元的关键支撑水平上方。同时，在上周末的全球央行年会上，多位美联储官员的讲话强化了年内加息的预期，但9月加息与否尚需要之后经济数据的验证，这就使得本周五公布的8月非农数据变得格外引人瞩目。

央行年会“鸽声”阵阵 9月加息悬而未决

在上周五(8月28日)至周末召开的杰克逊霍尔年会上，包括副主席费希尔在内的美联储官员们就美国经济和加息前景等问题发表了观点，其中多数官员认为美联储仍可能在年内加息，但9月加息尚不确定。

美联储副主席费希尔(有投票权)表示，随着来自美元汇率的压力减退，美国通胀率将反弹，从而允许美联储逐步升息。他当天的讲话措辞谨慎，避免给人以对中国经济放缓风险反应过度的印象。

美联储重视的通胀指标7月降至1.2%，为逾四年最低。同时，上周五(8月28日)公布的数据显示，美国7月个人消费支出上升，显示美国经济的最大支柱第三季度开局良好。但作为美联储最为关注的通胀指标，美国7月核心消费支出(PCE)物价指数年率连续39个月低于2%的目标位。

费希尔指出，美元长达一年的升值趋势是那个通胀指标疲弱的重要原因，而且美元升值有可能抑制美国2016年全年甚至2017年的GDP增长。由于这点，他认为美联储更应该“谨慎地进行”升息。

在费希尔讲话后，交易员们加大了对联储将在今年升息的押注，隔夜利率交换(overnight index swap, OIS)暗示，美联储9月升息的机率为35%，12月升息的机率为77%。

亚特兰大联储主席洛克哈特(有投票权)认为，9月升息的概率约为50%是合理的。洛克哈特是位政策中间派，他在市场近期大跌后，对9月升息的立场就没那么坚定了。

其他官员方面，克里夫兰联储主席梅斯特(无投票权)的发言和费希尔类似，她表示，“目前的确有一些冲击，体现在油价、商品价格方面，还有美元升值，是通缩或者消胀因素。但是总体而言，由于经济表现改善，增幅高于趋势水平，因此我对于通胀回归2%的目标比较有信心。”不过她没有明确表示支持下月升息。

圣路易斯联储主席布拉德(无投票权)则认为，尽管目前处在动荡的时期，但美国经济基本面不错， 劳动力市场表现不错，经济报告强劲，下半年会很乐观。同时，考虑到市场的下滑和中国经济放缓迄今尚未对美国经济构成多少影响，近期市场波动应不至于推迟美联储加息步伐，至少会有一次加息。

明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔(无投票权)称，除非目前到9月份之间出现数据的重大变化，否则短期之内加息是不合适的。我所说的短期是指2015年剩下的时间。

在上述美联储官员发言后，眼下有一个观点似乎变得很受认同，即美联储升息一次或两次后，将维持利率不变直到通胀率开始升向2%的目标。尽管美国目前在5.3%的失业率接近正常水平，但美元升值和油价下跌抑制了物价。

“超级周”再度来袭 最重磅非农即将登场

下周全球市场迎来一月一度的超级周，除了关注股市能否继续企稳之外，接下来就是以美国8月非农就业数据为首的重磅指标指标了。另外美联储还将公布经济褐皮书，欧洲央行将公布利率决议。

考虑到在周末的杰克逊霍尔全球央行年会上，美联储官员讲话暗示9月升息犹存一丝希望，美国8月非农就业人口数据将成为9月会议前的最后一次参考。如果就业稳健，且薪资增速表现不是非常糟糕，则9月加息预期升温可能推升美元指数，并令金价承压。

加拿大帝国商业银行(CIBC World Markets)指出，虽然美国非农就业数据的公布往往是每月最为重要的财经常规事件，但8月份指标已在公布前引发了市场的严重焦虑情绪。

该行在报告中称，8月非农的数据统计时间段为每年就业形势最为疲弱的阶段，不过在初值公布后，数据可能会在随后的修正过程中锐幅提升。

此外，其他一系列美国重要经济指标，如周二的ISM制造业PMI、周三的ADP就业等数据都将吸引来自市场的关注。

欧元区方面，本周将公布欧元区通胀数据以及欧洲央行利率决议。虑到上周五公布的德国通胀数据不及预期周一的欧元区通胀数据恐怕"凶多吉少"。如果欧洲央行行长德拉基周四的发言更偏向鸽派，或进一步扩大量化宽松以应对通胀的下行风险，从而导致欧元/美元下跌，令金价短期受压。

全球股市巨震 资金大规模逃离

美国股市在8月20日和21日惊现“断崖式下跌”，三大股指均跌破年内低位，延续7年来的牛市格局面临空前的考验。美股牛市意外发出拐点信号，这也引发了全球投资者对于高风险资产的恐慌情绪。全球股市感染“暴跌病毒”：亚太、欧洲乃至非洲都难逃厄运。

上周初亚太股市全线走低，包括日本、韩国和澳大利亚等在内的各国股市全线暴跌，股市投资者陷入“哀鸿遍野”的窘境。

随后，欧洲各主要股指也集体大幅低开，这一风暴甚至波及非洲市场，南非指标股指TOP-40一度扩大跌幅至4%。美国股市在开盘前，股指期货暴跌一度触发熔断机制，而开盘即出现暴跌，道指盘初几分钟重挫1000点，而标普500指数下跌5.3%，随后即逐步缩减跌幅，不过午后又再度陷入跌势。

Robert W. Baird & Co.首席投资策略师Bruce Bittles表示：“中国的投资者对于央行已经失去了信心，市场的局势非常令人担忧且困难，这最终取决于中国形势是否会导致严重的经济放缓。果真如此，则会影响到美国。”

尽管目前全球股市企稳反弹，但美国银行最新公布的数据显示，周共有295亿美元资金流出全球股市，创下史上最大单周流出金额。

美国银行还在报告中称，在股票资金大幅流出的背景之下，上周全球债市流出117亿美元，创下2013年6月来新高；货币基金市场流入220亿美元；贵金属流入11亿美元，创下2015年1月最高。

值得注意的是，今年至今，股市流入仅资金4.48亿美元，远低于债市970亿的流入。

FuturePath Trading的分析师Frank Lesh则表示，黄金的表现还会继续关注其它市场的表现。在货币波动和市场不确定性的情况下，会有流向黄金的避险需求。还有就是要关注全球股市，现在也同样有很大波动，因此黄金市场会有一些需求。”

期金净多头再增加 但市场情绪仍不佳

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(8月28日)公布的周度报告显示，截至8月25日当周，COMEX黄金投机净多头头寸增加31508手，至44271手。黄金净多头头寸升至6月以来最高位，因交易商进一步减少了其看空押注。

然而，对黄金投资者来说，更为失望的是，在这样的情况下，黄金没能体现避险保值的功能，反而金价也一样大幅走低。

Deltec International Group的Atul Lele表示：“对黄金市场最好的测试来自于最新一轮的波动性，黄金没有什么很好的表现，其作为避险保值功能资产缺乏吸引力。”

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Market)的分析师Stephen Walker是上一季度对金价预测最准的分析师，他表示，由于人民币的贬值，对全球经济增长的担忧和股市的抛售，美联储可能会推迟升息。他下调下半年金价预期13%至1125美元/盎司。

USAA Precious Metals & Minerals Fund的投资组合经理Dan Denbow则表示：“在投资者们意识到今年可能就一次升息，并且升息幅度不大的情况下，黄金市场可能会有一些买家回归。”

Bahl & Gaynor Inc的投资组合经理Jim Russell则表示：“由于对全球经济增长的担忧，各地都出现了对通缩的恐慌，这样的情况下黄金是不会有很好表现的。其它资产价格大波动下金价的表现是比较意外的，目前我们还是会远离黄金。”

汇丰银行(HSBC)重新调整了对金价的预期，预计今年黄金平均价格为万1160美元/盎司，而明年的黄金均价预期为1205美元/盎司。

汇丰银行在周五(8月28日)的报告中表示，美联储可能不会在9月16-17日的会议上加息，这将为黄金提供支撑，尽管分析师警告称如果股市进一步上涨，黄金可能承压。