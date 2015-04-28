黄金外汇行情解读

2015/4/28 13:33

基本面：

"汇通网4月28日讯——周一(4月27日)市场焦点都集中在本周三美联储议息会议。在美联储决议前，市场弥漫着决议内容将会偏鸽派的声音，众多投行并不看好近来美国经济走向，也不认为美联储会在本次决议中体现出更强硬的立场。加之日内美国数据表现疲软，打压美指跌至三周低位。疲软的美指也影响着其它众多市场品种的走势。

金价在周一的走势引人注目，现货金价跳升逾2%，升穿1200美元，创1月来最大单日升幅。金价这波上涨受多方因素推动，一方面美元疲软，其次大单交易推动空头回补，另外中国QE的猜测也可能支撑金价。

其它市场方面，欧元兑美元震荡走高冲击1.09，希腊调整谈判阵容，市场对希腊担忧情绪减轻。原油价格微幅走低，供应充裕抵消也门战事升级及钻井平台减少的影响。"

技术面：

昨日日线大阳线带上影，开盘价起于布林底轨，收盘价终于布林中轨，macd金叉，如此走势，置金价于继续盘整格局，四小时线金价于布林上轨受压力回落，高位收出近似到T型线，布林中轨走平，macd走出顶部结构，dif上行放缓。

今日观点：

综上所述，今日黄金日亚盘会对昨日的冲高进行消化整理，日内关注1191.13，是否支撑住，若果支撑有效，后期震荡周期会延长，如果支撑不住，行情将继续偏空走势。

今日思路：阻力位1218.6、1210.6、1207.1、1203.59支撑位1179.2、1191.13。

1.黄金1203.59附近做空，止损1207看1191.13、1178.67；

2.黄金不破1191.13做多，止损1178.67看1219；

3.白银16.36做空，止损16.56看16.06、15.65；

3.美加1.2162做空，止损1.2205看1.2107、11999；

4.美日观望；

5.澳元0.7850做多，止损0.7834看0.7908；

6.欧元1.0890附近做空，止损1.0925看1.0802、1.0792、1.0681；

7.英镑1.5229做多，止损1.5196看1.5380；

8.美瑞0.9534做空，止损0.9605看0.9517；

9.镑日181.33做空，止损181.47看181.06、180.43；

10.欧日129.39附近做多，止损128.96看129.84、29.96；

11.美指96.8做多，止损96.62看97.47；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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