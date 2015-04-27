黄金外汇行情解读

2015/4/27 14:27

基本面：

汇通网4月27日讯——“人心散了，队伍不好带了”，在连续两周下跌之后，这样一句冯氏幽默的电影调侃台词似乎成为了美元多头的真实写照。据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据，最近一周汇市投机客削减美元多头仓位，使得净多仓降至去年9月以来最低。尽管就整体格局而言，过去一个月美元仍处在高位整理的震荡格局之中，并未显露明显跌势，但连续受阻于100大关，似乎正令市场人心溃散。本周将是4月行情的最后一周。尽管周五(5月1日)当天并没有非农发布，但当周的风险事件依然将层出不穷，而行情也可能迎来不少变数。数据层面上，英国和美国的一季度GDP、欧元区的CPI、日本的零售销售数据，无疑将继续为投资者呈现出各国的经济运行轨迹。此外，央行方面本周也好戏连台，美联储、日本央行和新西兰联储均将公布利率决议。其中，尤其是美联储决议的措辞，很可能奠定本周汇市行情的基调。

技术面：

上周五金价走出了关键的一跌，这一跌非但击穿了日线级别的分水岭，而且收线在分水岭的下方，使得周线也同时收出结实的阴柱，造成强劲的空头态势；加上MACD的支持，多头已无还手之力了，四小时图K先连续大阴后，最后走出带2倍于实体的纺锤阴线，表示来自于1178.22的支撑作用，macd收出底部形态，那么至少亚盘时段有反弹存在。

今日观点：

综上所述，今日黄金日内以逢高做空为主。亚盘短线反弹后欧美盘考虑空单。

今日思路：阻力位1187.5、1195.3、1203支撑位1179.2、1171.87、1156.2。

1.黄金1187.5附近做空，止损1195.3看1179.2、1171.87；

2.稳健的黄金等1218.75做空，止损1234.3看1156.25；

3.白银15.77做多，止损15.70看15.92、16.06；

3.美加1.2143做多，止损1.2115看1.2207、1.2329；

4.美日118.86做多，止损118.75看119.53、119.92；

5.澳元0.7936做空，止损0.7995看0.7751、0.7690；

6.欧元1.0864附近做空，止损1.0925看1.0802、1.0742、1.0681；

7.英镑1.5135做多，止损1.1.5075看1.5258、1.5380；

8.美瑞0.9521做多，止损0.9399看0.9643、0.9766；

9.镑日179.68做多，止损179.39看181.23、182.84；

10.欧日128.94附近做多，止损128.6看129.68、131.1；

11.美指96.8做多，止损96.62看97.47；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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