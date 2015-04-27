澳大利亚各界热议亚投行 称助其推动经济发展

由中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB)的成立，引发了澳大利亚各界热议。分析人士指出，澳大利亚联邦政府作为意向创始国成员申请加入亚投行，这意味着，在长达六个月的时间里，澳大利亚完成了态度上的转变，在寻求与中国的合作机会上又迈出了重要一步。满足基础设施需求，借力中方投资刺激经济发展是促成澳方申请加入亚投行的主因。

据澳大利亚新闻集团报道，澳大利亚总理阿博特在加入亚投行的声明中表示，在过去的数月里，中澳双方在亚投行架构设计、管理以及开放透明度等方面的沟通上取得了良好进展。澳方认识到亚太地区对于基建投资的迫切需求，并相信亚投行将在满足基础建设需求和推动区域经济增长方面起到重要作用。澳财长霍基称，此举无疑是正确的，基础设施建设的完善是实现经济增长的前提，澳方将因此受益。

澳大利亚学术界及商业界则认为，中方投资或有助于缓解澳大利亚目前的基础设施建设支出不足问题，并有望通过两国合作，促进诸如服务业，商业地产业等诸多行业的经济发展。澳大利亚研究所于最新发布的报告中指出，澳大利亚是目前发达国家中人口增速最快的国家之一，但基础设施建设速度却跟不上人口增长的脚步，面对人口压力，各州的基建领域支出却呈下降趋势，这将影响到居民的生活质量以及经济发展水平。而澳大利亚知名商业地产公司必思胜集团(Precision Group)首席执行官兼常务董事白尚恩(Shaun Bonett)认为，澳大利亚目前的基础设施建设水平尚且合理，但在满足技术改进以及经济发展的需要上则显得力不从心。因此，它需要来自中国的长期稳定的投资，并需要与中国的合作伙伴建立更加牢固的关系。

与此同时，澳学者撰文指出，受亚投行影响，东亚国家基建领域内投资规模将扩大，这对于澳大利亚的工程师、建筑师、投资以及法律顾问来说是利好消息，它将有利于服务业的出口，成为未来经济的发展方向。对此，澳大利亚商业地产投资专家白尚恩做出了进一步解读和预测，称借力与中国的合作，澳大利亚可以继续加强在全球经济领域内的可预见性，实现资产保值增值，巩固其作为安全稳定投资目的地的优势地位。

展望未来，白尚恩说道：“中澳两国在基础设施投资领域的长期合作前景良好，两国都能从中受益，中国近数十年以来的巨大成就对于澳大利亚具有极佳的借鉴意义。在未来，中国将被视作真正意义上的全球领导者，而澳大利亚将成为它在亚太地区的战略合作伙伴。”