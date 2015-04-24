苹果手表应用商店上线 途牛跌幅4%

北京时间4月24日消息，美股周四收高，纳指15年后再创历史最高收盘纪录。中国概念股周四收盘多数上涨，易居中国涨12.5%报6.75美元。

截至美东时间4月23日16:00(北京时间4月24日04:00)，道琼斯工业平均指数上涨20.42点，报18,058.69点，涨幅为0.11%；标准普尔500指数上涨4.97点，报2,112.93点，涨幅为0.24%；纳斯达克综合指数上涨20.89点，报5,056.06点，涨幅为0.41%。

中国概念股周四收盘多数上涨，5支股票涨幅超过6%，4支股票跌幅超过2%。

涨幅方面，航美传媒涨12.87%报5.00美元，易居中国涨12.5%报6.75美元，乐居涨9.93%报10.07美元，搜房网涨9.46%报8.56美元，人人公司涨6.07%报2.97美元；

跌幅方面，途牛网跌4.69%报15.84美元，去哪儿跌2.31%报48.16美元，创梦天地跌2.3%报9.77美元。

受“17家旅行社停止向途牛供货2015年7月15日及以后出发旅游产品”消息影响，途牛昨日收盘15.84美元，跌幅4.69%。昨日晚间途牛开盘后一路走低，盘中最大跌幅一度超过18%。

昨日下午众信、凯撒、中国国旅、华远旅游、凤凰旅游、海涛假期等17家主流旅行社，联合发布声明停止向途牛供货2015年7月15日及以后出发的旅游产品。

随后，途牛发布声明称，众信旅游不遵守契约精神，即日起下线众信旅游全部产品。

昨日晚间，途牛再发声明称，众信单方面中止中止服务，停售7月15日及以后旅游产品，不会对途牛发展产生重大影响，但却损害了消费者利益。