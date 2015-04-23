俄总理承认遭遇经济问题 因制裁承受巨大压力

俄罗斯总理德米特里·梅德韦杰夫21日承认，俄罗斯经济因国际制裁而承受巨大压力，俄罗斯正在调整适应。

首季经济收缩2%

梅德韦杰夫当天在国家杜马（议会下院）作政府工作年度报告。提及西方国家自去年对俄罗斯施加的制裁时，他说：“因各种限制导致损失巨大。根据一些外国专家的评估，俄罗斯总共承受250亿欧元（267亿美元）的损失，相当于国内生产总值的1.5%，而损失在2015年还会增加数倍。”

梅德韦杰夫说，今年第一季度，俄罗斯经济萎缩大约2%。如果证实，这将是2009年以来俄罗斯首个经济萎缩的季度。他还警告，经济情况可能会更糟，“今年负面趋势仍在继续”，但俄罗斯经济正在逐渐稳定。

不过，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京上星期说，经济危机最糟糕的时候已经过去。

梅德韦杰夫把俄罗斯所受制裁与一年前接纳克里米亚相关联，但他指出，这个“历史性的”一步，“将被证明是正确的”。

迎接新挑战

梅德韦杰夫还说，尽管经济局势已经趋于稳定，但对于因国际油价下降和无法解决的国内问题带来的困难，也不能抱有任何幻想。

俄罗斯央行曾预测，如果油价保持在50美元每桶左右，俄罗斯经济2015年萎缩幅度最大可达4%。

梅德韦杰夫说，俄罗斯过去曾经遭遇过更糟的情况，可以克服。“如果外部压力持续加强，油价在长时间内保持极低水平，我们将被迫发展一种新经济现实，我们都要面临全面测试，”他说，“我确信，我们可以在这种新现实下生存。最近时期的经验已经显示，我们可以学会如何面对。”

俄罗斯货币卢布去年汇率暴跌，导致严重通货膨胀，俄罗斯对欧盟国家实施反制的禁运措施加剧了这一现象。不过，今年伊始，卢布汇率回升开始收复失地。分析人士指出，因地区局势趋于稳定，投资者对卢布信心回暖。

对于卢布汇率，梅德韦杰夫说，俄罗斯需要一种可预期的兑换汇率，既不会被削弱、也不会过强。

“我们的货币现在坚挺，这对许多经济部门都不错，但会降低我们的出口能力，因此我们希望汇率完全可预测，避免过弱或过强，”他说。