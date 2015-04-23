酷寒天气再次“冻坏”美国经济

眼下华盛顿潮汐湖畔及国家广场的樱花开得正旺，吸引世界各地的大批游客专门前来赏樱和拍照留念。由于天气差异，华盛顿樱花盛放期因年而异，最近两年受严寒天气持续影响,樱花盛放期都来得比较晚一些。对于经济学家来说，华盛顿樱花盛放也是一件喜事，因为它预示着美国经济反弹即将到来。何以这样说？

去年初受极端严寒天气影响，美国第一季度经济按年率计算意外萎缩2.1％，曾引发外界对美国经济复苏可持续性的普遍担忧。但随着严寒天气消退，美国经济在第二和第三季度强势反弹，分别大幅增长4.6％和5％。

今年，美国经济似乎又在重复去年的故事。纽约联邦储备银行的研究显示，从降雪量和受影响的人口数量来看，年初严寒天气的恶劣程度要比过去五年的平均水平高出20％至25％，导致许多经济指标表现不佳。

美联储日前公布的全国经济形势调查报告显示，2月中旬至3月底美国大部分地区个人消费继续增长，但部分地区因严寒天气影响零售业表现疲软，新房开工项目放缓。

《华尔街日报》本月初对62位经济学家进行的调查显示，考虑到美元走强、美国西海岸港口罢工和严寒天气的影响，经济学家调低了对美国第一季经济增速的预测。经济学家平均预计今年第一季度美国经济增长1.4％，低于1月份调查时的3％。

美国智库彼得森国际经济研究所资深研究员、前美联储首席经济学家戴维·斯托克顿预计严寒天气可能拖累今年第一季度经济增长约0.75个百分点。美国商务部将于4月29日公布第一季度美国国内生产总值的首次预估值。

但经济学家预计，随着就业市场继续改善、汽油价格继续维持低位、以及住房传统销售旺季来临，美国经济将和去年一样从春季开始反弹。经济学家平均预计今年第二、第三和第四季度美国经济分别增长3.1％、3.0％和2.8％。从全年来看，经济学家平均预计2015年美国经济增长2.7％，高于去年的2.4％。

不过，近期一系列疲软的经济数据令经济学家推迟了对美联储加息的预期。调查显示，65％的经济学家预计美联储会等到9月份开始加息，18％的经济学家预计美联储将于6月份启动加息。不少美联储官员最近暗示6月份启动加息的可能性不大。

亚特兰大联邦储备银行行长洛克哈特日前表示，他认为美联储需要等待更长时间和更多数据来证实美国经济已确信反弹才会考虑加息，而且会采取更加渐进的节奏。

考虑到美联储年内将启动加息，多数经济学家认为美元已进入长期升值通道，存在进一步上涨空间。