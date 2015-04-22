A股加速增发筹资 将吹大股市泡沫

瑞银策略师陆文杰认为，随着A股大牛市持续，更多企业将在A股增发筹资，这将继续吹大股市泡沫，引发监管层出手打压。

陆文杰称，随着更多企业抓住股市上涨机会筹集资金，今年A股二级市场增发筹资规模料将同比增长至少30%，达到1万亿元人民币。上述预估不含IPO筹资规模。

他还称，这些筹资企业中有很多是非国企或创业板上市的小企业；这是牛市下的“正常反应”。但他还提醒：

投资者应重点关注企业支出计划，诸如增发收购之类的交易让很多筹集到的资金留在了股市。随之而来的结果就是继续吹大股市泡沫，加剧风险。股市上涨过快，证券监管部门很可能在今年出台严厉措施遏制股市。

同时，华尔街见闻今晨也提及到，黑石集团创始人兼首席执行官Steve Schwarzman惊叹，中国股市的确太火爆了，但有些“过热”的迹象，预计中国政府可能采取一些“降温”措施，比如抑制融资配资等。

彭博数据显示，今年以来，共有242家中国企业总计宣布709亿美元定向增发计划，远高于2014年前四个月的578亿美元和2013年前四个月的166亿美元。

大规模增发筹资的典型就包括券商。自从去年11月下旬A股大幅上涨以来，券商的再融资速度也在加快。22家上市券商中已有10家抛出融资方案，扣除刚刚上市不久的东方证券和东兴证券，有融资需求的券商占到了上市券商的一半以上，其中定向增发方案最受券商欢迎。

已经发布过定增预案的券商由于有净资产大幅提升的预期而再一次受到投资者的关注。定向增发会大大增加上市公司的净资产规模，而因为停牌时间点不同，对应的增发价也相差悬殊，越是后停牌的公司增发价也就越高，相应的每股净资产的提升幅度也就越大。

从近期券商的定增方案来看，先发布增发方案的国海证券、国金证券、光大证券的增发价分别不低于9.03元/股、10.13元/股和10.42元/股，而在今年先后发布增发方案的山西证券和国元证券的增发价则分别不低于12.74元/股和30.24元/股。

有分析称，目前A股的平均市盈率更高，选择在A股定向增发则可以享受更高的估值水平，需要付出的股本则更少。