标普下跌 黄金上涨 美油跌2%

周二，雅虎公司财报不佳，标普500指数、道指下跌，纳斯达克指数小幅上涨。欧洲股市全线上涨。今日美国石油协会（API）的报告显示，美国4月18日当周API原油库存增加550万桶，远高于上周260万桶的水平，为连续第15周增加库存，美油下跌2%。美元兑欧元、日元上涨。

标普500指数收盘下跌3.11点，跌幅0.15%，报2097.29点。道琼斯工业平均指数收盘下跌85.34点，跌幅0.47%，报17949.59点。纳斯达克指数收盘上涨19.50点，涨幅0.39%，报5014.10点。

有“恐慌指数”之称的CBOE波动性指数（VIX）跌0.38%，收13.25。

10年期美债收益率上涨，黄金上涨，WTI油价下跌。

10年期美债收益率上涨14个基点，收报1.911%。金价走高，6月份交割的纽约黄金期货上涨0.8%，收于1203.1美元/盎司。API报告显示，上周美国原油库存增量超预期。今日，沙特宣布结束在也门的军事行动，这令中东紧张局势缓和，推低了油价。5月交割的WTI油价收盘下跌3%，收报55.26美元/桶。布油收跌2.16%，报62.08美元/桶。

欧洲股市上涨。泛欧绩优300指数收涨0.6%，德国DAX指数涨0.5%。上周，因市场对希腊债务问题紧张度增加，德股创2011年11月以来最大单周跌幅。欧央行行长德拉吉在欧央行年报中称，欧央行推出的一系列货币政策措施，以及对银行资产负债表的审阅，都进一步巩固了欧元区信心，预计通胀将如期回升到欧央行目标。德拉吉否认了希腊可能被迫退出欧元区的猜测。市场将高度关注本周希腊与债权人谈判。

亚洲股市上涨。上周五证监会规范两融、证券业协会鼓励融券，这使得周五美国时段新华A50暴跌，此后，证监会周末加班澄清未打压股市，中国央行降准1个百分点。周一收跌后，沪指周二收涨1.82%创业板大涨5.8%。证券、网络安全、白酒、军工和国产软件等板块或概念涨幅居前；一带一路概念股领跌，龙头股南北车继周一巨震18%后，低开低走，双双封死于跌停板之上。券商板块大涨6%，力撑大盘，东兴证券、东方证券、西部证券、长江证券涨停，多股涨幅超6%。

隔夜全球市场收盘情况：

标普500指数跌0.15%；道琼斯工业平均指数跌0.47%；纳斯达克综合指数涨0.39%。

泛欧绩优300指数收盘涨0.6%，收报1630.40点。英国富时100指数涨0.2%；德国DAX指数涨0.5%；法国CAC40指数涨0.1%。

沪指涨1.82%，恒指涨2.79%，日本股市涨1.4%。

富时环球指数涨0.39%；富时新兴市场指数跌1.13%。

美元兑欧元上涨，美元兑日元上涨。

6月份交割的纽约黄金期货上涨0.8%，收于1203.10美元/盎司。

5月交割的WTI油价收盘下跌2%，收报55.26美元/桶。

10年期美债收益率上涨14个基点，收报1.911%。



