黄金外汇行情解读

2015/4/22 9:32

基本面：

汇通网4月22日讯——据外媒周二(4月21日)报道，诸多分析师表示，俄罗斯央行(CBRF)在时隔两个月之后再度进入黄金市场，表明俄罗斯官方的黄金需求仍然非常强劲。 据媒体报道，俄罗斯央行3月份购买28吨黄金，创2014年9月份以来最大单月购买幅度。此前，俄罗斯央行曾在1月份出售0.5吨黄金，并在之后的2月份没有采取任何行动——既没有买入黄金、也没有出售黄金储备

技术面：

昨日收阳，但未能冲过并企稳MA6之上，MA6与中轨粘合，macd弱阴，震荡还在继续，但是走势略微偏空，4小时周期，在中轨上方正是出头之时，偏收倒T线，这影响金价继续上涨，至少美盘前会有回落走势，关键看MA6能否企稳了。

今日观点：

综上所述，今日金价依然位于高位震荡，偏空整理，日内以逢高做空为主。

今日思路：阻力位1200、1206.23、1208.96、1211.72、1215.1支撑位1191、1186.66、1183。

1.黄金1201附近做空，止损1205看1191、1183；

3.白银16.02做空，止损16.20看15.62、14.9；

3.美加1.2168做多，止损1.212看1.246；

4.美日119.57做多，止损119.33看119.68、120.59；

5.澳元0.7698做多，止损0.7680看0.7807；

6.欧元1.0723附近做空，止损1.0778看1.0572；

7.英镑1.4923做空，止损1.4998看1.4808；

8.美瑞0.9538做多，止损0.9505看0.9566、0.9609；

9.镑日178.78做空，止损179.27看178.09、177.07；

10.欧日128.3附近做空，止损128.6看127.66、126.66；

11.美指98做多，止损97.32看99.66；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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