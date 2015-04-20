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|黄金外汇行情解读
|2015/4/20 10:54
|基本面：
|汇通网4月19日讯——中国央行(PBOC，即中国人民银行)周日(4月19日)宣布，中国人民银行决定继续普降存款类金融机构存款准备金率并有针对性地实施定向降准措施，相关措施自周一(4月20日)开始实施。欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)上周六(4月18日)拒绝就希腊是否会被迫退欧(Grexit)的猜测置评，而是重申欧元区单一货币(即欧元)不可撤销的立场。
|技术面：
|上周周k线呈现长下影T型线，而此时价格位居MA26均线附近，macd也是延续收出阳柱，这表明黄金中期行情继续在看涨，上行存在空间；同时周五收出的阳线，以及走平的MA6与上升的MA26表明金价目前在搭建上升平台，macd有望收阳，dif与dea有望金叉，等等现象都表示多头优势较强。
|今日观点：
|综上所述，今日金价依然位于高位震荡，偏多整理，日内以逢低做多为主。
|今日思路：阻力位1206.23、1208.96、1211.72、1215.1支撑位1204.8、1199.45、1196.43、1186.66。
|1.黄金1206附近做空，止损1209看1201；
|2.1196.43不破，可做多，止损1193看1215；
|3.白银16.29做多，止损16.20看16.47、16.68；
|3.美加1.2218做空，止损1.224看1.2028；
|4.美日118.78做多，止损118.67看119.68；
|5.澳元0.7814做空，止损0.7841看0.7744；
|6.欧元1.0790附近做多，止损1.0778看1.0992；
|7.英镑1.4970做多，止损1.4920看1.5058、1.5474；
|8.美瑞0.9538做空，止损0.9580看0.9493、0.8891；
|9.镑日177.78做多，止损177.07看178.79；
|10.欧日128.08附近做多，止损127.4看128.66、129.66；
|11.美指98做空，止损99.1看96.73；
|本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差
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