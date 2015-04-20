上周周k线呈现长下影T型线，而此时价格位居MA26均线附近，macd也是延续收出阳柱，这表明黄金中期行情继续在看涨，上行存在空间；同时周五收出的阳线，以及走平的MA6与上升的MA26表明金价目前在搭建上升平台，macd有望收阳，dif与dea有望金叉，等等现象都表示多头优势较强。