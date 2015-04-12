矿价跌至十年新低 钢市情绪转好

近期进口铁矿石价格出现暴跌，普氏指数在3月份跌破60美元/吨关口后，4月初更是一举跌破50美元/吨关口，创下最近十年的新低。



日前，普氏能源资讯最新发布的普氏能源资讯中国钢铁情绪指数(普氏能源资讯CSSI)显示，随着中国暖春的到来，预期建筑施工活动大幅增多，这将促使中国钢铁市场4月份的表现维持与3月份相似的水平。4月份的普氏能源资讯CSSI指数为74.7点(最高为100点)。



分析人士表示，3月以来原料价格跌幅远大于钢价，以盘面利润计算多数钢铁企业已经有了一定的利润空间，部分前期停产的高炉相继复产，后期市场供应压力将有所加大，成本对钢价走势形成了较明显拖累。



普氏报告显示，4月份的指数相较于3月份的72.2点上升了2.4点，达到去年3月份以来的最高值。普氏能源资讯中国钢铁情绪指数反映的是市场参与者对未来一个月的市场预期。CSSI指数大于50表明上升或扩张，小于50则表示下降或收缩。



普氏能源资讯钢铁与钢铁原材料执行主编Paul Bartholomew表示：“最新的CSSI指数显示，受季节因素影响，2014年和2015年的3月份和4月份期间，中国钢铁市场对新订单的预期都是最高的。随着春节假期和寒冷的冬季离我们远去，建筑施工活动预计将恢复正常，从而推动钢铁需求的增长。在过去的两个月，较之出口，中国转而更加重视对国内钢铁的需求。中国去年对出口有很大的依赖。”

截止到4月2日，普氏铁矿石指数为47.5美元/吨，连续七个交易日出现下跌，累计跌幅达到15.18%。自3月25日以来，国内铁矿石期货主力合约1505从每吨446元跌至380元，连续第八个交易日下跌，累计下跌幅度高达14.22%。



西本新干线高级研究员邱跃成表示，当前海外主流矿山依旧坚持扩产，加之油价下跌、运费调低及澳元贬值等因素，铁矿石市场依然利空氛围弥漫，铁矿石市场利空氛围弥。



需要指出的是，在经济面临较大下行压力的情况下，近期国家经济刺激政策持续加码。当前政府对经济托底的政策举动已相当明显，尽管政策传导的实体经济仍有一个时滞过程，但积极因素正在逐步累积，且后期关于降准、降息的预期仍在升温，而基建投资有望加快，对钢材(2282, 2.00, 0.09%)需求将形成拉动作用。



邱跃成表示，政策层面密集出台的利好传导到实体经济仍有一个时滞过程，国内需求短时间仍难以大幅转好。在矿价持续大幅下跌至近十年新低的拖累下，现货市场成交及商家心态均受到较大影响，短期国内钢价或将继续偏弱整理。