2014年7月8日黄金外汇行情解读

博客时间：7时25分

本文观点:昨日走势很清楚的告诉我们多头旅途艰难，1308的支撑需要巩固，昨日寻求1311的支撑，今日还是难以摆脱1308一带的再次整固，高空仍然是今日主要思路。

市场分析：【中国在WTO诉美关税法修订案争端案获重大胜利】中国商务部7日晚间宣布，世界贸易组织当日公布了中国诉美国关税法修订案世贸争端案上诉机构报告，报告驳回了美方上诉请求，支持了中方大部分上诉请求。 商务部称，本案是继中国诉美反倾销反补贴措施案（DS379）后，利用法律武器挑战美滥用贸易救济措施的又一次重大胜利，具有重要影响。

【欧盟将扩大对俄罗斯制裁】据报道，欧盟各国政府原则上同意增加对俄罗斯制裁名单，周三会议将讨论细节。消息人士称，最新制裁可能主要针对分裂分子。

【斯洛伐克副总理：乌克兰危机是斯洛伐克最大风险】斯洛伐克副总理兼经济部长Peter Kazimír表示，斯洛伐克是欧洲经济增长速度最快的国家之一，但是乌克兰与俄罗斯的冲突对斯洛伐克构成了极大的风险。他说：“对于我们这样一个高度依赖俄罗斯的国家——我说的是在石油和天然气上——这对我们是非常重要的。”

【全球银行面临巴塞尔委员会补充资本金要求】据知情人士表示，全球银行业监管者正在考虑采取新的措施防止银行隐瞒资产风险，其中可能包括结束长期以来对所有政府债券的自动无风险对待。知情人士表示，总部位于瑞士的巴塞尔银行监管委员会正在考虑这些措施，该委员会可能会强迫银行补充数十亿美元的资本金。

【瑞士银行业警告将因避税调查冻结部分美国帐户】外媒引述多个消息来源说法报道，多家瑞士银行已经表示，除非其美国客户证明，或者是采取措施使得其账户资金达到税务合规，否则它们将会冻结这些美国客户的帐户。这也凸显了瑞士银行业希望解决与美国当局之间就避税问题纠纷的迫切心情。

【外媒：全球资本正重新流向东亚】外媒报道称，受到中国经济稳定增长、美国劳动力市场改善的迹象，以及世界主要央行宽松货币政策的鼓励，全球投资者已经开始改变他们在亚太地区的防御姿态。从2014年开始，这个区域股市指数的表现已经接近赶上美国和欧洲地区的股市。

【中国与空客签订123架直升机采购协议】空中客车集团宣布，旗下的直升机业务部门已经在德国总理默克尔访华期间与中方签订了价值6亿欧元的123架直升机的采购协议。空中客车直升机业务首席执行官纪尧姆-法瑞（Guillaume Faury）表示，“我们认为这首份大规模订单只是这个市场将会开始高速增长的信号。”

盘面分析：上周收小锤子阳线，MA6上穿MA26，macd阳线，dif与dea看多，，日线周五收小阳，今早开盘跳低，MA6走势缓慢，macd阴柱dif与dea看空，4小时MA6在ma26下方走平，macddif与dea死叉。

操作思路：上方阻力位在1323、1332、1372下方支撑1311.5、1308.9、1298.89。

1. 1323遇阻做空止损1326看1318.9.86、1312.34。

2. 1310下方做多，止损1307看1315、1318、1323。

3. 白银21.12附近做空，止损21.28看20.9、20.78。

4. 澳元0.9388附近做空,止损0.9396看0.9335、0.9330、0.9250。

5. 美日101.4附近做多止损101.30看102.57、103。

6. 美加1.0657做多止损1.0619看1.0672、1.0834。

7. 欧美1.3606做多止损1.3578看1.3675。

8. 英镑1.7132附近做空，止损1.7150看1.7110、1.6962。

9. 美瑞0.8949附近做空止损0.8955看0.8916。

10. 美指80.35附近做空止损80.79看79..82。

11. 美元对人民币6.20做空止损6.21看6.15。