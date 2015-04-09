黄金外汇行情解读

2015/4/9 7:39

基本面：

汇通网4月9日讯——周三(4月8日)本周市场行情进入关键节点，美联储3月份纪要的公布为未来的市场走势方向定下基调。和上次异常鸽派的会议决议相比，本次纪要的内容却偏向鹰派，这使得美元多头再次获得指路航标，美元指数因此上涨并站上98关口

技术面：

昨日日线呈擀子阴线，金价收于MA6线下方，macd收阴，dif与dea死叉，4小时图显示，ma6下穿布林中轨，布林轨道走平。macd继续放阴，dif与dea保持看空走势。

今日观点：

综上所述，日内走势偏空，操作上反弹做空为主，重点关注1200附近支撑效果，如果此处破位，那么可以看空至1183

今日思路：阻力位1221、1210支撑位1200、1197、1194、1183。

1.黄金1205附近做空，止损1210看1200、1197、1194、1183；

2.白银16.60做空，止损16.84看16.43、16.38、16.27、15.59；

3.美加1.2496做多，止损1.2471看1.2538、1.2576；

4.美日119.7做多，止损119.3看120.13、121.89；

5.澳元0.7653做多，止损0.7589看0.7695、0.7733、0.7890；

6.欧元1.0828附近做空，止损1.0898看1.0792；

7.英镑1.4885做空，止损1.4891看1.4735、1.4634；

8.美瑞0.9650做多，止损0.9579看0.9725、0.9803；

9.镑日178.45做多，止损177.8看179.1、179.46、180.76；

10.欧日129.66附近做空，止损130.34看127.97；

11.美指98.0做多，止损97.6看98.43、98.7；



