汇通网4月7日讯——前美联储主席伯南克：如果美联储加息催生泡沫并导致其他金融稳定性问题，恐怕会得不偿失；货币政策是一项非常生硬的。各大央行应当利用定向措施，并将注意力集中到改善管理、监管、以及宏观审慎政策工具上去。 纽约时段，投资者先来关注当周EIA原油库存的数据，该数据或给油价带来重大影响，而油价的大幅变动也会影响到其他市场的走势。接着最重要的美联储会议纪要将会在北京时间明日凌晨2点钟公布。在3月份的决议中，美联储会后声明下调了经济增长和通胀预期，表现出鸽派立场。本次美联储纪要又将如何，值得投资者密切关注。