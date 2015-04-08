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|黄金外汇行情解读
|2015/4/8 10:46
|基本面：
|汇通网4月7日讯——前美联储主席伯南克：如果美联储加息催生泡沫并导致其他金融稳定性问题，恐怕会得不偿失；货币政策是一项非常生硬的。各大央行应当利用定向措施，并将注意力集中到改善管理、监管、以及宏观审慎政策工具上去。 纽约时段，投资者先来关注当周EIA原油库存的数据，该数据或给油价带来重大影响，而油价的大幅变动也会影响到其他市场的走势。接着最重要的美联储会议纪要将会在北京时间明日凌晨2点钟公布。在3月份的决议中，美联储会后声明下调了经济增长和通胀预期，表现出鸽派立场。本次美联储纪要又将如何，值得投资者密切关注。
|技术面：
|昨日再收光头光脚的小阴线，这样一来与上一交易日的k线就组成了一组看空信号，加上macd（仙居奇葩投资系统）死叉，日k线与macd产生顶背离，多头反弹基本认定结束，周线显示头肩顶形态雏形。4小时周期布林轨道收口，macd阴柱缩短，亚盘时段会有再试1219的动机，这里很重要。空单布局在这里开始
|今日观点：
|综上所述，日内走势偏空，操作上反弹做空为主，重点关注1219附近阻力效果，如果此处不破，那么可以以1225为止损做空。
|今日思路：阻力位1225、1219，1215支撑位1206、1201。
|1.黄金1219附近做空，止损1225看1215、1209、1201、1183；
|2.白银17.20做空，止损17.4看16.86、16.52；
|3.美加1.2510做空，止损1.2530看1.2438、1.1988；
|4.美日119.67做多，止损119.3看120.13、121.89；
|5.澳元0.7653做多，止损0.7589看0.7695、0.7733、0.7890；
|6.欧元1.0828附近做多，止损1.0802看1.0918；
|7.英镑1.4865做空，止损1.4891看1.4735、1.4634；
|8.美瑞0.9500做多，止损0.9479看0.9725、0.9803；
|9.镑日179.04做空，止损179.20看176.74；
|10.欧日131.17附近做空，止损131.42看127.97；
|11.美指97.8做多，止损97.6看98.43；