2015年3月27日黄金外汇行情解读

博客时间：9:40:34（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:中东局势动荡的消息刺激国际油价当日大幅上涨。也门外交部长２５日在埃及呼吁阿拉伯国家对也门实施军事干预。当天，胡塞武装组织在也门南部地区击败了支持总统哈迪的部落武装，逼近哈迪所在的亚丁市，亚丁国际机场已经关闭。由于也门与产油大国沙特接壤，也门局势紧张引发市场对原油供应的担忧。昨日金价受此利好消息推动价格迅速触及关键位1219，并在此受到阻力回落，日线收带长上影的倒垂线，macd头部构造完成金价随时有启跌嫌疑，4小时图金价下穿MA6线，金价有回踩MA26需求。

操作思路：上方阻力1211、1219下方支撑1181、1151.11、1148.45、1131；

1. 黄金稳健1211下方做空，止损1220，看1181、1151、1142；

2. 白银不破17.15附近做空，止损17.38看16.33、15.50；

3. 美加1.2455做多，止损1.24，看1.2629、1.2788、1.2832；

4. 美日企稳118.73做多，止损118.3看120.17、121.71、122.08；

5. 澳元0.7834做空止损0.7852看0.7735、0.7598；

6. 欧元不破1.0874做空，止损1.0986看1.0774、1.0693、1.0305；

7. 英镑1.4847做空英镑止损1.4993，看1.4735、1.4634；

8. 美瑞0.9560做多，止损0.9419看0.9852、0.9878、1.0072；

9. 美指96.8做多，止损96.5看99.8。