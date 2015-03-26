2015年3月26日黄金外汇行情解读

博客时间：8:02:18（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨日再刷新高1199.5，并于1194.77附近收出小阳线，macd明显有筑顶姿态，周线图上看尽管macd大幅上升但并未获得价格上的支持，这将是不利多头继续下去的，因此结合日线结构，金价目前还是不能过分看多。

操作思路：上方阻力1200.5、1208下方支撑1168.79、1148.45、1131；

1. 黄金稳健1199下方做空，止损1203，看1188.79、1171、1149；

2. 白银不破16.88附近做空，止损17.1看16.18、15.54；

3. 美加1.2471做多，止损1.24，看1.2629、1.2788、1.2832；

4. 美日企稳119.52做多，止损118.8看121.71、122.08；

5. 澳元0.7834做空止损0.7852看0.7735、0.7598；

6. 欧元不破1.0966做空，止损1.1020看1.0774、1.0693、1.0305；

7. 英镑观望；

8. 美瑞升破0.9601做多，止损0.90.9471看0.9852、0.9878、1.0072；

9. 美指96.8做多，止损96.5看99.8。