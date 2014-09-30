2014年9月30日黄金外汇行情解读

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本文观点:昨日确实在1313-1322范围窄幅震荡，今天，包括周四以前都将是这种走法，周三开始面对GDP数据出炉，行情才会开始拉动尽量等待1227以上做空，会安全一点。

市场分析：美联储埃文斯：若经济恶化则可能重启QE】芝加哥联储主席埃文斯周一称，美联储在撤回货币宽松政策的问题上需要“特别耐心”，将把加息时间推迟到该行确信美国经济将可经受住撤回宽松政策的考验时为止。他还表示，一旦美联储开始加息，那么也只会缓慢地上调基准利率。

【俄罗斯将以超9%高收益率发行国债】外媒周一文章指出，在卢布债务经历2011年以来最糟糕的一个季度之际，俄罗斯有长达九周没有进行债券拍卖，而现在，俄罗斯方面表示，可能会以超过9%的收益率借款，也是接近5年以来借款成本首次超过这一水平。

【默克尔称有必要重新思考欧盟与俄罗斯能源合作关系】德国总理默克尔周一表示，存在很多很好的理由，欧盟应该继续在未来保持与俄罗斯之间的能源合作关系，但是如果俄罗斯政府继续违反基本的原则，这样的前景也可能改变。

【经济学家下调美国第三季度GDP增长预期】在经历了上半年的强烈波动形势以后，经济学家已经下调了对第三季度美国GDP增长速度的预期；但据周一公布的一份调查报告显示，目前经济学家仍旧认为美国经济将稳步增长。

【巴西央行降低GDP目标 暗示利率将维持稳定】巴西央行周一发表报告，将2014年国内生产总值的增长预期进行了调降，并称通货膨胀在未来两年会保持稳定，但是在较高的水平，暗示决策制定者们可能在未来一段时间维持利率水平。盘面分析：日线收擀子阴线，进价收盘再回到1221下方，周线的压力有效，同时1213的支撑也有效，这就是未来的震荡空间，ma6向上，ma26向下，两线计划汇聚，macd上升，dif 与dea也在上升，日内偏多，四小时陷入绳子结构整理，超短没有机会下手建议观望，除非1215下方做多，1228上方做空，其余最好不要介入。

操作思路：看空趋势肯定，上方压力1232.1、1245.24、1256.59下方支撑1213.97、1209.83、1206.69。

1. 黄金不破1213做多，止损1209，看1218、1221、1228。

2. 黄金不破1230做空，止损1233，看1223、1223、1215。

3. 黄金不破1221做空，止损1225，看1215。

4. 白银17.44附近做多，止损17.32看18.32

5. 美加1.1133做多，止损1.1126，看1.1275。

6. 美日109.7做空，止损109.109.8看108.6。

7. 澳元0.8689做多，止损0.8679看0.8803。

8. 欧元1.2708做空，止损1.2723看1.2600、1.2047。

9. 英镑1.6266做空 ，止损1.6297，看1.6167.

10. 美瑞0.9511做多，止损0.9488看0.9750。

11. 美元兑人民币6.17做空，止损6.19看6.13。

12. 美指85.39做多，止损84.99看88.71、89.82。