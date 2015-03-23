2015年3月23日黄金外汇行情解读

博客时间：9:27:55（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:上周由于美联储会议纪要公布i和耶伦的新闻发布会，称美联储不会在4月份加息，打压了美元，黄金跟着拉升，至1187.8高点，受日线布林中轨压制回落授予1182.5附近，今日亚市开盘跳空高开3.28美金，追高走到1187.03，而后受周线MA6阻力回落，周线macd有筑底姿态；但是日线macd呈筑顶姿态，根据以往经验，日线和周线发生冲突时，解决的唯一方式就是震荡，依次可以确定，本周金价将在1147-1187之间震荡。同时由于时间临近月尾，如果本周不能改变月线的阴线状态，那么本月收中阴线概率加大，同时下个月看空走势概率也随之加大，所以本周交易重点关注1182.99和1195附近的价位，在靠近1183上方，尽量以1193止损做空为主，目标下看1147下方。

操作思路：上方阻力1188、1193、1218下方支撑1150、1147、1131；

1. 黄金稳健1183上方做空，止损1193，看1165、1147；

2. 白银不破16.72附近做空，止损16.94看16.13、15.54；

3. 美加突破1.2577做多，止损1.24，看1.2791、1.2796、1.2832；

4. 美日120.66做多，止损120.13看121.71、122.08；

5. 澳元0.7873做空止损0.7912看0.7735、0.7598；

6. 欧元不破1.872做空，止损1.09看1.0774、1.0693、1.0305；

7. 英镑不破1.4981做空，止损1.50看1.4735、1.4716；

8. 美瑞升破0.9787做多，止损0.9762看0.9852、0.9878、1.0072；

9. 美指96.8做多，止损96.5看99.8。