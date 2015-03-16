2015年3月16日黄金外汇行情解读

博客时间：17:10:07（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:有一个规律，非农数据公布后，第一周金价往往窄幅震荡，上周走势也是如此，没出新花样，经过震荡后，价格没有上破1165，下破1147，这个区间留给本周寻找突破机会，特别是本周四和周五的数据可能会给金价走势作出指引。技术面上，周图还是保持健康的看空状态，日图K线以及均线系统与macd出现冲突，需要调整，这就是引起窄幅震荡的源头。4小时图亚盘出现小幅反弹，最后在1162受阻技术面表现为窄幅整理。

操作思路：上方阻力1165下方支撑1150、1131；

1. 黄金稳健等反弹不破1165做空，止损1168看1147.9、1131；

2. 黄金不破1149做多，止损1147看1200；

3. 白银不破15.7附近做空，止损15.94看15.27、14.59；

4. 美加突破1.2704做多，止损1.27，看1.2781、1.2796、1.2832；

5. 美日122.03做空，止损122.3看121.88、120.8；

6. 澳元观望；

7. 欧元不破1.0563做空，止损1.0676看1.0305；

8. 英镑不破1.4793做多，止损1.4699看1.4912；

9. 美瑞升破1.0043做多，止损0.9998看1.0289；

10. 美指100.3做空，止损100.5看99.3。