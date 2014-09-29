2014年9月29日黄金外汇行情解读

博客时间：11:54:57（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:由于周五的过山车，使得金价重又陷入震荡，非农即将来临，在未来的时间里进价将以四小时级别的三角形整理进行，我们在周五的1213布局的多单可以持有到1228附近，空单可以在1228上方进场，止损1235就可以了目标1215附近。

市场分析：【环球网综合报道】据英国《金融时报》9月28日报道，乌克兰和俄罗斯27日在柏林举行会谈，就恢复天然气供应达成了初步协议。乌克兰同意向俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)支付总计31亿美元，用于偿还到今年年底之前的未偿还债务。同时，俄罗斯天然气工业股份公司将向乌克兰供应50亿立方米的天然气。

盘面分析：日线收擀子阴线，进价收盘再回到1221下方，周线的压力有效，同时1213的支撑也有效，这就是未来的震荡空间，ma6向上，ma26向下，两线计划汇聚，macd上升，dif 与dea也在上升，日内偏多，四小时陷入绳子结构整理，超短没有机会下手建议观望，除非1215下方做多，1228上方做空，其余最好不要介入。

操作思路：看空趋势肯定，上方压力1232.1、1245.24、1256.59下方支撑1213.97、1209.83、1206.69。

1. 黄金不破1213做多，止损1209，看1218、1221、1228。

2. 黄金不破1230做空，止损1233，看1223、1223、1215。

3. 黄金不破1221做空，止损1225，看1215。

4. 白银17.44附近做多，止损17.32看18.32

5. 美加1.1160做多，止损1.1126，看1.1275。

6. 美日109.29做多，止损109.14看110。

7. 澳元0.8740做空，止损0.8769看0.8658。

8. 欧元1.2688做空，止损1.2693看1.2600、1.2047。

9. 英镑1.6176做多 ，止损1.6103，看1.6267.

10. 美瑞0.9516做多，止损0.9508看0.9750。

11. 美元兑人民币6.14做多，止损6.13看6.19。

12. 美指85.25做多，止损84.99看88.71、89.82。