2015年3月13日黄金外汇行情解读

博客时间：9:22:15（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨日再探前低1147.44，最后尾盘收回1154，日线收螺旋线，macd收回0轴，日线周期有反弹愿望，4小时图金价企稳1154.24，macd走势看多，k线触及MA26线，今日关注1162.7-1165，突破后反弹确实确立，不然还会继续下探。

操作思路：上方阻力1165下方支撑1150、1131；

1. 黄金稳健等反弹不破1165做空，止损1168看1147.9、1131；

2. 黄金升破1165做多，止损1162看1200；

3. 白银不破15.62附近做空，止损15.94看15.27、14.59；

4. 美加突破1.2704做多，止损1.27，看1.2781、1.2796、1.2832；

5. 美日121.33做多，止损121.3看121.88、124.1；

6. 澳元0.7707做多，止损0.7643看0.7873；

7. 欧元不破1.0607做空，止损1.0635看1.0305；

8. 英镑不破1.4925做空，止损1.5024看1.4812；

9. 美瑞升破1.0043做多，止损0.9998看1.0289；

10. 美指99.38做多，止损99看100.3。